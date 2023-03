Uomini e Donne, parla Aurora Tropea: "Ho avuto un tumore"

Aurora Tropea ha chiesto di tornare a rimettersi in gioco per la seconda volta nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

L'imprenditrice romana, aveva lasciato il programma in seguito a una brutta delusione dovuta alla fine di una conoscenza che l'aveva molto scossa, anche a causa di illazioni non piacevolissime fatte sul suo conto. Oggi però Aurora è un'altra persona, due anni estremamente difficili da un lato l'hanno provata e dall'altro sono stati il percorso tortuoso per una vera e propria rinascita. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la dama ha parlato di come è riuscita a rinascere dopo aver scoperto un tumore:

"Ho avuto un tumore scoperto per caso e giusto in tempon ci ha confessato la dama, dopo questa esperienza difficile ho capito che la vita mi aveva dato un'altra possibilità :ho cominciato ad amarmi di più e ho deciso di rimettermi in gioco... anche a Uomini e Donne. Credo sia stata la vita stessa a farmi chiedere di tornare. Questi due anni per me sono stati molto difficili ma mi hanno anche portata a innamorarmi di nuovo di me.

Non metterò più alcuna corazza, non darò più importanza agli attacchi di uomini o donne del parterre se ci saranno e ovviamente starò molto più attenta alle mie scelte in fatto di uomini"