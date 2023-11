Uomini e Donne, Tina Cipollari compie 58 anni e Gianni Sperti la festeggia così (FOTO)

Gossip TV

Tina Cipollari, iconica opinionista di Uomini e Donne, compie 58 anni e arrivano gli auguri ironici del collega Gianni Sperti.

Tina Cipollari festeggia un compleanno importante. La verace opinionista di Uomini e Donne è stata confermata anche per questo stagione, al fianco di Gianni Sperti con il quale formano un duo affiatato da circa un ventennio. Gianni ha deciso di augurare il meglio alla sua amica in modo molto originale, facendo ridere il popolo del web e i fan del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianni Sperti gela Tina Cipollari per il suo compleanno

Uomini e Donne vuol dire amore, discussioni al centro dello studio, sfilate all’insegna del trash, rotture drammatiche raccontante tra mille polemiche, ma soprattutto Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti. Anche per questa stagione, Maria De Filippi ha riconfermato il duo più scoppiettante del pomeriggio televisivo, nonostante durante l’estate ci fosse stato più di un dubbio a causa delle nuove linee editoriali imposte da Mediaset e dall’esuberanza, in particolare, della Cipollari.

I due colleghi ma anche amici da un ventennio sono stati recentemente ospiti di Verissimo, per una bellissima intervista di coppia a Silvia Toffanin. In studio, Tina continua a dire la sua ma ha sorpreso recentemente difendendo Gemma Galgani, dopo il crollo avuto a causa della rottura improvvisa con il cavaliere Maurizio Laudicino. Anche Gianni si fa sentire e non teme il giudizio del pubblico, che spesso lo accusa di essere fin troppo imparziale, in particolare con alcuni volti del trono over come Aurora Tropea.

Un fan nelle storie ig che fa gli auguri a Tina pic.twitter.com/bNVEmSsbXm — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) November 14, 2023

In occasione del compleanno di Tina, che compie 58 anni, Sperti ha voluto omaggiare la sua cara amica con una simpatica Ig Stories, utilizzando una applicazione che invecchia le foto e mostrando la romana come un’arzilla ottantenne. Gli auguri social di Gianni hanno fatto ridere tutti e sicuramente anche Tina, che ormai conosce la sua ironia e risponde a fuoco ad ogni occasione, facendo divertire il pubblico di Uomini e Donne.

