Verissimo, Tina Cipollari e Gianni Sperti ospiti: "Gemma Galgani non cerca l'amore...ma il sesso!" [VIDEO]

Gossip TV

Ospiti in studio a Verissimo, oggi pomeriggio, domenica 12 novembre, i due opinionisti di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco cosa hanno raccontato!

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati ospiti oggi, domenica 12 novembre, nello studio di Verissimo, per una doppia intervista con la padrona di casa Silvia Toffanin. I due opinionisti di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 hanno raccontato del loro rapporto e svelato la loro personale verità su Gemma Galgani, nota dama del trono over del programma di Maria De Filippi.

Verissimo, Gianni Sperti e Tina Cipollari raccontano del loro rapporto ventennale e su Gemma Galgani rivelano: "Adolescente in cerca di...sesso!"

Il legame tra i due opinionisti di Uomini e Donne dura da oramai 20 anni, come ha rivelato Gianni, ed è iniziato molto prima che si ritrovassero nella trasmissione di Maria De Filippi. L'ex ballerino, infatti, rivela:

"Ci conosciamo da più di 20 anni, perché ci siamo conosciuti prima a Buona Domenica e non so perché siamo diventati amici, per poi ritrovarci a Uomini e Donne...La verità è che lei ci prova da 20 anni con me!"

Piccata e divertita, Tina Cipollari gli ha risposto per le rime, innescando uno di quei siparietti per i quali sono noti i due nella trasmissione del pomeriggio di Canale5. La loro amicizia li porta a scherzare e prendersi in giro costantemente, di fronte allo sguardo allibito di Silvia Toffanin, non abituata alle loro schermaglie: "Sei anche dimagrita - dice Sperti alla Cipollari - forse, due etti...ma non di più", mentre Toffanin esclama divertita "Ma è sempre così?!". Accomunati da un'origine molto umile, i due collaboratori di Maria De Filippi hanno svelato alcuni retroscena sul programma che, più di ogni altro, li ha resi noti al pubblico di Mediaset e hanno così raccontato del famoso bacio tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua, nato come una provocazione per "risvegliare" i cavalieri del parterre maschile e ricordare loro come si corteggiano le dame del programma.

A proposito dell'amore, entrambi hanno preferito non rivelare molto, soprattutto, Sperti, mentre ironica CIpollari ha esclamato:

"Diciamo che si è fermato tutto...però se cerchi l'oro non puoi fermarti alla prima miniera d'argento che trovi..."

A sorpresa, Silvia Toffanin ha chiesto loro un parere su Gemma Galgani e sulle sue disavventure sentimentali: chi ha ragione dei due sulla dama? Secondo l'ex ballerino Gemma cerca l'amore come lo cercano le adolescenti, in maniera libera e senza filtri - "come se avesse 15 anni" - mentre come sempre Tina Cipollari si è detta di opinione diversa:

"Beh, insomma, secondo me cerca altro...il sesso! Insomma, sì, qualcosa di più carnale. Non vuole relazionarsi con uomini della sua età, ma di 40/45 anni, perché sono più prestanti."

Scopri le ultime news su Verissimo