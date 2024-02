Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta Mario Cusitore: "Ti approfitti del debole di Ida e intanto fai i comodi tuoi" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari ha asfaltato Mario Cusitore, dandogli apertamente del falso.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, parte con una discussione tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista ha portato in esterna solo Pierpaolo, infastidendo molto lo speaker napoletano. Volano stracci anche tra Tina e Mario! Spazio al trono over con Ernesto, Barbara e Jasminca. Barbara ed Ernesto litigano furiosamente durante tutta la puntata!

Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta Mario Cusitore: "Stai solo sfruttando il debole di Ida mentre fai i comodi tuoi con mezza Napoli" [VIDEO]

Ida ha portato in esterna Pierpaolo, nonostante Mario abbia chiesto più volte di vederla. Tra i due volano stracci: il corteggiatore si lamenta del fatto che se Ida non ha intenzione di portarlo in esterna, allora, non ha senso che l'abbia fatto tornare in studio. La tronista gli rinfaccia che non può dimenticare tutto da un giorno all'altro e che con i suoi tempi lo porterà in esterna. Durante l'uscita con Pierpaolo, il corteggiatore e Ida si avvicinano molto, tanto che il primo le dedica una canzone al pianoforte e i due parlano molto, avvicinandosi fin quasi a sfiorare il bacio.

In studio, Pierpaolo ammette di essere felice di aver parlato con Ida, perché c'erano diverse cose da chiarire. Tra il corteggiatore e Gianni nasce una piccola discussione, per alcune affermazioni di Pierpaolo che lasciano perplesso l'opinionista. Alla fine, Ida e Pierpaolo ballano insieme. Tuttavia, dopo il primo ballo, la conduttrice Maria De Filippi chiede alla tronista se ha voglia di ballare con altri corteggiatori e Ida chiede di Mario, così anche loro due ballano insieme. Dopo il ballo, Tina Cipollari esprime la sua opinione su Mario, ammettendo che secondo lei sta ancora mentendo e che la sua indole è quella del traditore seriale. Per l'opinionista, Mario vuole solo approfittare del debole di Ida per lui, ma in realtà non è davvero interessato ed è stato comprovato dal suo modo di fare e dalle tante segnalazioni che erano arrivate.

Si passa al trono over con Ernesto, Barbara e Jasminca. In un video del post-puntata, il cavaliere e Barbara hanno parlato e la dama ammette che non ha interesse a conoscere l'Ernesto tronista e gli rinfaccia ancora il poco interesse che mostra per lei. In studio, il cavaliere decide di chiudere con Jasminca, perché nonostante abbiano molto in comune, tra loro non è scattato nulla. Barbara è convinta che sia per causa sua che lui ha deciso di chiudere, ma Ernesto la gela, dicendo che voleva semplicemente uscire con l'altra dama una seconda volta prima di capire. Jasminca spende belle parole per il cavaliere e anche per Barbara, facendole notare che Ernesto ci è rimasto male per come stava andando tra loro. Gli opinionisti e anche Diego, un altro cavaliere del trono over, chiedono a Ernesto se ora ha voglia di vedere Barbara e di frequentarla di più, ma sembra che il cavaliere stia ancora temporeggiando e non voglia sentirsi obbligato a doverla incontrare forzatamente. Dalle sue parole sembra evidente che il cavaliere non ha interesse e Barbara glielo rimarca, alludendo anche al fatto che il cavaliere voglia allungare il brodo. In difesa della dama interviene anche Gemma Galgani, che accusa il cavaliere di voler imbambolare tutti con questa immagine che ha creato, ma che in realtà è tutto un modo per stuzzicare Barbara. Tra Gemma ed Ernesto volano stracci pesanti!

Spazio a Cristina Tenuta che è uscita con Cristiano, un nuovo cavaliere. Nonostante il mood frenato della dama, tra lei e Cristiano sembra sia andato tutto bene. Ma il loro discorso viene interrotto da un botta e risposta tra Barbara ed Ernesto, con il cavaliere che le fa capire di essere frigida e che non apprezza il suo modo di fare. Cristina si intromette e prova a far capire alla dama che non deve essere troppo pressante con il cavaliere, ma Barbara si inalbera e litiga anche con l'altra dama. Dopo un ballo, Barbara si inalbera ancora perché più persone le ribadivano che era stata troppo appiccicosa, ma la dama sa che non è così. Tra Barbara ed Ernesto ricomincia una lite furiosa e il cavaliere le dice che è una persona cattiva e che non vuole più parlarle. La dama allora si inalbera e afferma che se ne andrà a questo punto dal programma, visto ciò che sta succedendo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne