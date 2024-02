Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Mario Cusitore fa il suo ingresso in studio e parte la lite con Pierpaolo, altro corteggiatore di Ida.

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un colpo di scena: il ritorno di Mario Cusitore. Al centro studio partono diverse discussioni sul rientro del corteggiatore e la stessa Ida non sembra propensa a fargliela passare liscia.

Uomini e Donne, Mario Cusitore torna in studio ed è già lite con Pierpaolo [VIDEO]

Maria De Filippi fa entrare i protagonisti del trono classico, Ida Platano e Brando Ephikrian, e annuncia anche il ritorno di Mario Cusitore. Lo speaker si siede al centro studio e immediatamente scatta la lite con la tronista. Ida, infatti, ammette che ha deciso di farlo tornare, dopo che il corteggiatore ha chiamato con insistenza la redazione e ha riflettuto su di lui. Tuttavia, la tronista non si fida del tutto di Mario e ha intenzione di valutare bene la loro frequentazione, anche perché spesso il corteggiatore si è lasciato andare a delle frasi troppo importanti e che la portano ad allontanarsi. I due litigano, ma anche gli altri corteggiatori hanno da ridire: Pierpaolo le dice, infatti, che si aspettava di uscire in esterna con lei e che non capisce perché Ida abbia cambiato idea di nuovo su Mario. Scatta una piccola discussione tra Ida e Pierpaolo, interrotta dall'arrivo in studio della sorpresa per Ida organizzata da Mario: un gigantesco orsacchiotto di peluche con tanto di palloncini. Alla fine, Ida e Mario ballano insieme.

La conduttrice fa sedere anche Daniele al centro studio, perché è andato in esterna con Ida: i due hanno chiacchierato e anche in studio Gianni nota che sono stati molto bene. Mentre la tronista racconta della loro esterna, Sergio si alza e senza mezzi termini chiede di potersene andare, perché ha visto fin troppo e non ha intenzione di proseguire il corteggiamento della tronista. Anche Ida concorda nel dire che tra loro qualcosa si è rotto e che per questo avrebbe voluto mandarlo via. Così Sergio saluta tutti e lascia lo studio. Dopo un ballo, Ida chiede a Pierpaolo se ha pensato a lei, visto che non ha chiesto di lei alla redazione e ha ballato con una dama del trono over per dispetto. Inizia una discussione tra Pierpaolo e Mario, con una scenata di gelosia in piena regola da parte del secondo. Anche Tina interviene e ammette che con tutto ciò che ha fatto il corteggiatore lei non l'avrebbe riammesso in studio e che, evidentemente, Pierpaolo ha fatto questa sceneggiata perché infastidito per la presenza di Mario. Ancora Ida al centro studio con l'esterna con Marco: i due sono andati al karaoke e nonostante l'imbarazzo iniziale la tronista e il corteggiatore si divertono molto. Anche in centro studio, Ida e Marco sono molto affiatati e la conduttrice chiede cosa gli piace della tronista. Marco ammette di trovarla una bella donna, molto dolce e i cui ritmi di vita potrebbero coincidere. Non sembra particolarmente preoccupato del rientro di Mario, ma più dell'affinità che ha percepito tra Ida e Daniele.

Si passa al trono over con Mario, uno dei nuovi cavalieri, che sta conoscendo 2 dame e, a sorpresa, Maria De Filippi annuncia che per lui sono scese altre 6 donne che vorrebbero conoscerlo! Il cavaliere si sente inizialmente sopraffatto e dopo averle ascoltate tutte e sei decide di non tenerne nessuna, perché non è stato colpito dal loro aspetto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne