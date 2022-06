Gossip TV

L'indimenticabile ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato su Instagram la terribile vicenda che ha coinvolto suo figlio.

L'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, 45enne sarda ex compagna di Pago con cui ha vissuto il viaggio dei sentimenti nel reality di Temptation Island e la Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato un vicenda drammatica che ha vissuto di recente che ha coinvolto suo figlio Tommaso.

Uomini e Donne, terrore per Serena Enardu: entrano in casa per picchiare il figlio Tommaso

Serena, in macchina accanto alla sorella Elga, ha spiegato di non poter fare naturalmente nomi su consiglio dell'avvocato e di non voler spettacolizzare nulla ma di di voler raccontare ciò che è accaduto per aiutare altre persone.

"Ieri vi ho detto che vi avrei dato qualche dettaglio su ciò che è successo - ha dichiarato la Enardu -sia il mio avvocato che altre persone che mi vogliono bene mi hanno sconsigliato di parlarne sui social, ma io faccio fatica...non voglio spettacolizzare quello che mi succede, ma so che le esperienze soprattutto quelle negative condivise possono aiutare altre persone ad affrontare questi momenti nella maniera migliore. Mi sono recata a fare la denuncia perché una persona di cui non farò il nome, anche perché con questa giustizia, si passa dalla ragione al torto in un secondo, una persona squallida, una persona violenta, un essere spregevole diciamo invisibile della vita di mio figlio si è presentata a casa per picchiarlo e invece la cosa più assurda è che dovrebbe essere l'unica persona al mondo che lo deve proteggere ma non l'ha mai fatto. Non c'è fine al peggio ma noi siamo molto forti. Voglio chiudere il discorso perché è tutto molto pesante."

Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico - ha concluso - e siamo abbastanza frastornati, a breve tornerò con il mood di sempre, giusto il tempo di risolvere due cosine burocratiche."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.