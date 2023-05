Uomini e Donne, Teresanna Pugliese derubata a Milano: "Non mi era mai capitato, panico puro!"

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, ha raccontato di aver vissuto una piccola disavventura a Milano. Ecco cosa è successo.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, ha svelato ai suoi followers di essere stata protagonista di una disavventura a Milano, che l'ha molto spaventata.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese rivela di essere stata derubata: "Attimi di panico!"

Ex tronista di Uomini e Donne e gieffina del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese è una nota influencer e ha raccontato ai suoi followers di una disavventura avvenuta a Milano, dove si trovava, venerdì scorso, per lavoro. Seduta all'esterno di un bistrot con due colleghe, Pugliese ha raccontato che nel riporre le sigarette nella borsa a tracolla della sedia su cui era seduta, ha notato che la borsa era scomparsa!

L'ex tronista ha rivelato di essere andata in panico per quanto successo:

"Non mi era mai capitata una cosa del genere, quindi, ho dovuto anche gestire delle emozioni nuove e inaspettate. Lo shock c'è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica. Mi alzo con il panico, ovviamente, con l'ansia e l'agitazione. Tra una disperazione e l'altra, in preda al panico, la prima cosa che faccio è bloccare le carte, le persone che erano lì nei pressi del ristorante cercano di tendermi un aiuto anche psicologico e morale. Chiamano subito i carabinieri, facciamo la prima denuncia telefonica."

Uomini e Donne, disavventura per Sonny Di Meo e Sara Shaimi Leggi anche

Pugliese ha rivelato che le era stato rubato tutto, anche i documenti, compreso il passaporto e così si è diretta alla questura, ma arrivata lì, la sua rabbia è aumentata, perché le hanno chiesto di ritornare in un altro momento, a causa dell'affluenza di persone:

"E io 'come, scusi?'. Mi hanno appena rubato la borsa, con i documenti, devo fare una denuncia immediatamente e poi devo rientrare nella mia città."

L'ex gieffina ha rivelato che alla fine è riuscita a denunciare il furto e che aveva chiesto ai carabinieri di visionare le telecamere di un dentista nelle vicinanze del bistrot, ma i carabinieri le hanno rispsoto che a meno che la persone in questione non fosse già schedata, sarebbe stato difficile trovarla. Amara la considerazione finale della tronista che "questo Paese non è terra di nessuno: domani mattina posso svegliarmi, decidere di rubare e poiché non sono schedata la faccio franca".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne