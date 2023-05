Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo protagonisti di una spiacevole disavventura: "Assurdo cosa è successo..."

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi ha rivelato di aver vissuto una spiacevole situazione. Vediamo insieme cosa è successo.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono stati protagonisti di una spiacevole avventura: la coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata fermata dalle forze dell'ordine e ciò che è successo in seguito è stato svelato dai diretti interessati sui social.

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo fermati dalle forze dell'ordine e protagonisti di una disavventura

Sara, che poche settimane fa ha svelato al mondo di essere in attesa del primo figlio dal neo sposto Sonny, ha deciso di svelare tutto sui suoi canali social, condividendo l'assurda vicenda capitata: a quanto pare, hanno litigato duramente con i vigili. L'ex volto del programma si è lasciata andare ad alcune considerazioni sulle forze dell'ordine e sulla mancanza di umanità che alcuni di loro hanno dimostrato in questa occasione.

Shaimi ha svelato che, mentre erano in macchina, ha chiesto al marito di fermarsi e prenderle qualcosa da mangiare perché si stava sentendo poco bene e così decidono di accostare e fermarsi in questa pizzeria. La sosta è stata brevissima - "appena due minuti di orologio" - ma all'uscita c'era una pattuglia che ha chiesto loro perché avessero parcheggiato in divieto di sosta, visto che c'erano dei lavori in corso. L'ex volto di uomini e Donne ha precisato che il marito ha risposto in maniera gentile, per evitare polemiche, spiegando che si era trattata di un'emergenza. L'ausiliare del traffico aveva già però fatto la multa e Di Meo non ha cercato di contestarla, limitandosi a dire che stavano andando via. Ma, qui, a detta di Shaimi viene la parte difficile:

"La multa non l'ha nemmeno contestata e la vigilessa gli fa 'e ma ce li abbiamo avuti tutti i figli, vedi di andartene, sbrigati, altrimenti te ne faccio 2 di multe." E lui 'scusa cos'è che fai? due multe? che cos'è abuso di potere?. Da là, insomma, una litigata che neanche vi racconto."

Sara ha anche svelato che il collega di pattuglia, ancora nella macchina, ha poi rivolto un gesto maleducato nei loro confronti e ha quasi investito Sonny nell'andare via:

"Sonny ha dovuto mantenere la portiera, perché se la stava portando via. Quindi, il panico, non potete capire quello che non gli ha detto Sonny."

E la situazione è peggiorata quando hanno provato a contattare la polizia locale per raccontare tutto: inizialmente i poliziotti sembravano poco propensi a dare ragione alla coppia, ma alla fine hanno riconosciuto che i colleghi non si erano comportati nella maniera più corretta. Ma per la coppia sono stati attimi di panico e agitazione:

"Alla fine ho cercato di tranquillizzare la situazione, ma ho perso 10 anni di vta, perché mi ero agitata e tutto. [...]Ma non abbiamo contestato la multa, ma chi ha detto niente. Boh, la gente non la capisco."

