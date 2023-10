Uomini e Donne, Teresa Langella: "Un figlio prima del matrimonio? Io e Andrea vorremmo..."

Gossip TV

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato che lei e il compagno Andrea Dal Corso non sarebbero per nulla contrari a un bambino prima del matrimonio. Ecco cosa ha detto!

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha svelato un importante retroscena sulle nozze: lei e il compagno Andrea Dal Corso sarebbero pronti anche ad avere un bambino prima del matrimonio!

Uomini e Donne, Teresa Langella: "Un bambino prima delle nozze? Perché no?"

Dopo la romantica proposta di matrimonio da parte dell'ex corteggiatore del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella non vede l'ora di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso. Ne è passato di tempo dalla loro edizione di Uomini e Donne e da quel primo "no" che Andrea le diede quando Teresa gli chiese di uscire dal programma insieme:

"Ancora oggi quando ripenso al sì di Andrea - quel no iniziale è diventato un sì - io mi emoziono. Poi in 4 anni abbiamo vissuto anche noi dei momenti no, ma il fatto di superarli insieme conta più delle difficoltà"

Per la tronista il sogno più grande sarebbe avere Maria De Filippi e la redazione del programma presente in quel giorno così importante. Ma stando alle parole di Teresa Langella, oltre alla presenza della conduttrice, potrebbero essersi anche altre sorprese il giorno delle nozze. Langella infatti ha dichairato di aver visto un video in cui gli sposi, il giorno delle nozze, annunciavano che aspettavano un bambino e non si è detta contraria all'idea di avere un figlio già prima delle nozze:

"Chissà...ho visto un video in cui gli sposi al loro matrimonio comunicano di aspettare un bambino. Quanto è emozionante! A questo proposito, noi non ci stiamo trattenendo...Sì, vorremmo un figlio il prima possibile, non facciamo nulla per evitarlo. All'inizio dicevamo 'stiamo pensando al matrimonio, dai, piano piano". Adesso no, ci lanciamo e quello che sarà, sarà."

L'ex tronista non ha nascosto la sua gioia al penserio di poter, un giorno, diventare mamma e ha già una preferenza per il sesso del futuro nascituro...e anche per eventuali fratellini o sorelline! Al magazine della rivista ha, infatti, dichiarato:

"Vorrei un maschietto! Ormai nella società i ruoli sono meno netti, più paritari. Al pensiero di una figlia femmina che soffre per amore...non so se ce la farei. L'uomo di mio lo vedo un po' più forte con queste cose. Io poi gliel'ho detto ad Andrea: almeno tre o quatrro! Mi immagino una famiglia numerosa a tavola...che bello!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne