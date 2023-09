Uomini e Donne, Teresa Langella svela quando e dove sposerà Andrea Dal Corso

Gossip TV

La coppia nata a Uomini e Donne e formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso convolerà presto a nozze: ecco i dettagli della notizia, svelati dalla futura sposa.

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella formata dalla tronista Teresa Langella e dalla sua scelta - anche se all'epoca rispose di no - Andrea Dal Corso. I due convoleranno presto a nozze ed è stata l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi a rivelare quando e dove lei e Andrea si sposeranno.

Uomini e Donne, Teresa Langella svela dove e quando si sposerà con Andrea Dal Corso

Dopo una romantica proposta di matrimonio da parte di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, avvenuta lo scorso gennaio, con tanto di richiesta di benedizione della loro unione al padre di lei, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne convolerà presto a nozze. Intervistata da Fanpage.it, Teresa ha raccontato non solo i dettagli delle sue nozze, ma anche i difficili momenti vissuti subito dopo il fatidico "no" pronunciato dall'attuale fidanzato:

"Prima della scelta piangevo, perché non riuscivo a pronunciare neppure il suo nome. Oggi sono più forte, ma quell'episodio smuove sempre qualcosa dentro. Un po' me lo sentivo, ma decisi di rischiare. Dopo il no iniziò il mio incubo. Rimasi chiusa in hotel per una settimana, oltre a lavarmi, piangevo soltanto. Vissi quel no davvero male."

Teresa ha anche rivelato che il corteggiatore ha poi dimostrato con i fatti quanto tenesse a lei e al loro rapporto e ha cercato in tutti i modi di rimediare al dolore infertole: "Ci compensiamo, mi ha reso una persona migliore, è il mio valore aggiunto". L'ex tronista ha poi svelato quanto la proposta di matrimonio fosse arrivata in maniera inaspettata, senza che lei si rendesse conto di cosa stava succedendo. Inizialmente pensava che Andrea avesse organizzato qualcosa per il compleanno, ma poi aveva realizzato che avrebbe presto coronato il loro sogno d'amore. Ma quando e dove si sposeranno Andrea Dal Corso e Teresa Langella? Ecco cosa ha dichiarato quest'ultima:

"O la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera. Devo ancora confermare la location, anche in base a quella avrò la data certa. Sposarmi in Costiera è il mio sogo. Ora sto visitando altre location, Andrea se n'è andato e andrò in giro con i miei genitori."

