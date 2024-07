Uomini e Donne, Teresa Langella parla delle molestie subite nel 2018 dal chirurgo che l'ha operata: "Confido nella giustizia"

Gossip TV

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare delle molestie subite nel 2018 quando venne operata al seno. Ecco cosa ha raccontato.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha pubblicato sui social un aggiornamento relativo a una delicata situazione che l'ha vista protagonista qualche anno fa. Nel 2018, infatti, la futura moglie di Andrea Dal Corso si era sottoposta a un intervento al seno, ma è stata molestata dal chirurgo che l'ha operata. Sui social, l'ex volto del dating show Mediaset di Canale5 ha parlato di "un calvario senza fine".

Uomini e Donne, Teresa Langella e l'amaro sfogo sui social: "Provo a guardare avanti"

Confidandosi con i suoi fan su Instagram, Teresa Langella è tornata a parlare delle molestie subite dal chirurgo che l'ha operata al seno nel 2018. A distanza di anni, la fidanzata di Andrea Dal Corso non è ancora riuscita a superare del tutto ciò che ha subito ed è ancora in attesa di una sentenza che possa condannare il medico che ha abusato di lei nel 2018.

Su Instagram, l'ex tronista si è lasciata andare a un amaro sfogo:

"Chi mi segue da tanto tempo sa che sono stata operata al seno e che la mia esperienza è stata un orrore, un calvario senza fine! Oggi provo a guardare avanti ma non è sempre facile, aspetto con ansia e confido nella legge con la speranza nel cuore, che nell'ultima sentenza sarà finalmente fatta giustizia. Per me e per tutte quelle donne che oggi non ci sono più"

Teresa Langella aveva raccontato per la prima volta in tv delle molestie subite quando era stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Alla conduttrice, l'ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi aveva rivelato della tormentata vicenda di cui era stata protagonista nel 2018, quando decise di sottoporsi a un intervento al seno. Teresa ha raccontato che, dopo un primo intervento, erano sorte delle complicanze nel decorso post-operatorio e che aveva così deciso di sottoporsi a una seconda operazione, sempre con lo stesso chirurgo: "Mi fidavo di lui, era molto professionale".

Teresa Langella racconta l'incubo delle molestie subite dal suo medico nel 2018

La situazione è precipitata con la seconda operazione: Teresa Langella ha infatti raccontato che le molestie sono iniziate quando si è sottoposta a delle visite di routine per il secondo intervento. Era allora - ha raccontato - che succedeva tutto:

"Prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto. Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli, ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno. Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico"

Ora, l'ex tronista desidera solo che venga fatta giustizia e spera di poter, anche con la sua testimonianza, contribuire a far luce sulle accuse a carico del chirurgo in quesione, affinché il sistema giudiziario faccia il suo corso, per lei e per tutte le donne che hanno subito situazioni simili.