Uomini e Donne, Teresa Langella duramente attaccata per le vacanze extralusso: ecco come ha risposto!

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è stata duramente attaccata per le sue vacanze troppo lussuose. Ecco cosa ha risposto!

Tempo di vacanze per vip e personaggi del mondo dello spettacolo, i quali fanno a gara di lusso, molto spesso, sui social. Un'ostentazione che non piace al pubblico e che scatena molte volte polemiche e critiche. Tra le ultime ci sono quelle che sono state rivolte all'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, per l'eccessivo lusso delle sue vacanze.

Uomini e Donne, Teresa Langella attaccata per il lusso delle sue vacanze!

L'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è trovata a rispondere alle accuse di diversi haters, i quali hanno trovato disdicevole e ipocrita che Langella si stia trasformando sempre di più in un'influencer del lusso sfrenato, proprio lei che, in passato, non aveva mai mancato di criticare chi usava i social per sponsorizzare viaggi lussuosi.

La compagna e futura moglie di Andrea Dal Corso ha voluto, così, rispondere alle critiche, affermando, innanzitutto, che i video che mostra sui social sono frutto di collaborazioni e adv, quindi, fanno parte del suo lavoro da influencer e che non poteva certo immaginare che avrebbero generato tale fastidio tra i suoi followers. L'ex tronista, già duramente criticata per la proposta di matrimonio del fidanzato, giudicata anche questa esagerata e pacchiana, ha voluto anche precisare, tuttavia, che non è giusto che il suo lavoro venga così duramente criticato. Nelle sue stories su Instagram, infatti, Langella ha dichiarato:

"Non è giusto provare rabbia per chi si batte per i propri sogni e si impegna per raggiungerli. Mi rammarica molto tutto questo e sto imparando ad andare oltre, perché sono convinta che è la gentilezza che salva il mondo. Mentre le parole dette per ferire sono figlie di chi sicuramente sta vivendo una forte forma di disagio personale"

Alle sue parole si è unito anche Dal Corso, il quale ha elogiato l'atteggiamento maturo e indipendente della sua compagna, definendola una grande donna, indipendente e onesta.

