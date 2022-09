Uomini e Donne, Teresa Cillia conferma l’addio al marito Salvatore Di Carlo: ''Un grazie non basta''

Gossip TV

Continuano le frecciatine social di Teresa Cilia al marito Salvatore Di Carlo. Crisi insuperabile?

Sono diverse settimane, ormai, che si parla di una crisi sempre più galoppante tra l’ex tronista Teresa Cilia e il marito Salvatore Di Carlo. Non è la prima volta che la coppia viene messa a dura prova, ma sembra che questa volta l’addio sia alle porte. Ecco gli ultimi sfoghi social della siciliana.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo addio?

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne e, dopo una breve esperienza a Temptation Island che non ha fatto che confermare il loro grande amore, hanno deciso di sposarsi per mettere su famiglia. La coppia è insieme ormai da tanti anni ma ci sono stati diversi momenti no, alcune crisi poi superate che sembravano far parte del passato. Da qualche settimana, invece, Teresa e Salvatore sono nuovamente lontani e l’ex tronista ha lanciato diverse frecciatine al vetriolo, che sembravano proprio riferirsi al rapporto con il marito. Mentre da parte di Salvatore è calato il silenzio stampa, la siciliana continua a lanciare indizi destabilizzanti come una foto su Instagram, accompagnata da un’eloquente didascalia.

“Un grazie non basta, no non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l’un l’altro, aiutarsi a vicenda… sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi. Invece no! Si può amare in mille modi, ma se una persona cade, bisogna aiutarla sempre. Grazie”.

Anche su TikTok, Teresa ha parlato di ricominciare da sola la propria vita, allontanando il passato, continuando ad insospettire i fan. Nel frattempo, messa in allarme, Deianira Marzano ha contattato l’ex tronista ma non ha ricevuto risposte. Sembra che Teresa voglia attendere prima di parlare di quanto accaduto, ma ciò non esclude che questa volta la crisi matrimoniale si sia trasformata in un addio definitivo. Nel frattempo, giungono nuove Anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne: in studio scoppia il coas, due cavalieri rischiano la rissa mentre Roberta Di Padua è tornata per restare.

