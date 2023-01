Uomini e Donne, Tara Gabrieletto nella bufera per il caso del pitbull

Gossip TV

L'ex moglie di Cristian Gallella è finita in una bufera mediatica dopo che il suo pitbull ha morso il volto di una bambina. L'ex volto di Uomini e Donne si è sfogata sui social in merito alla causa in tribunale. Ecco cos'è successo.

Mentre il suo ex marito Cristian Gallella si gode l'amore della compagna Sofia Oranges, l'ex volto di Uomini e Donne Tara Gabrieletto ha avuto grossi guai a causa del suo pitbull. Il cane, infatti, ha morso il volto di una bambina, la figlia dell'influencer ed ex amica Chiara Camerra.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto risponde alle accuse

Mentre Camerra ha raccontato l'accaduto, avvenuto due anni fa, ma rimasto segreto fino a questo momento, a Il Corriere della Sera, la sua ex amica Tara Gabrieletto ha risposto alle accuse sui social. Si è trattata di una vicenda molto delicata, che ha visto coinvolta la figlia di un anno di Camerra, azzannata al volto dal pitbull di Gabrieletto. L'accaduto ha segnato profondamente le due donne e le ha portate a dividersi per sempre, anche perché la vicenda è stata portata in tribunale.

Al momento, l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi non ha voluto rendere nota la sua versione dei fatti, ma ha voluto comunque rispondere alle accuse e lo ha fatto dal suo profilo Instagram:

"Non replicherò tramite social, dal momento che ci sono sedi giudiziarie opportune per replicare a qualsiasi commento diffamatorio e calunnioso. Appare tutto molto strano che sia emerso solo dopo aver ottenuto un risarcimento. Buona giornata"

Mentre Gabierletto ha deciso di mantenere un profilo basso, l'influencer Chiara Camerra, dopo l'intervista rilasciata, ha anche spiegato i motivi per cui si è aperta su questa vicenda molto dolorosa per lei:

"La scelta di parlare arriva dalla voglia di liberarmi di un profondo e pesantissimo macigno di silenzio e vergogna che mi sono portata dentro per due infiniti anni."

Camerra ha raccontato che il silenzio a cui è stata costretta è dipeso anche da Tara Gabrieletto, per questioni legali e che non ha voluto chiedere l'abbattimento del cane dell'ex amica. Di sua figlia ha raccontato solo che in questi anni ne modificava le foto per nascondere le cicatrici e che, ora che sembra tutto sistemato, ha sentito il bisogno di raccontare la sua storia.

