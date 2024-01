Uomini e Donne, tagliata una parte dello scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza!

Gossip TV

Dal montaggio finale della puntata di Uomini e Donne in onda ieri, 17 gennaio, la produzione ha deciso di tagliare una parte dello scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

La puntata di Uomini e Donne, in onda ieri 17 gennaio su Canale5, ha visto il ritorno di alcuni protagonisti del trono over come Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Quest'ultimo è stato protagonista di un acceso scontro con Alessandro Vicinanza, accusato dal cavaliere di essere una persona costruita.

Uomini e Donne, la produzione ha tagliato una scena dalla lite tra Armando e Alessandro?

Infatti, secondo il cavaliere napoletano, Vicinanza aveva più volte sparlato di Roberta Di Padua e di Cristina Tenuta, per poi decidere di uscire proprio con quest'ultima:

"Quando Ida si è presentata sul trono hai rilasciato interviste dicendo che eri dispiaciuto, che non volevi rapportarti a un'altra donna. Si è spenta la luce e così sei tornato in studio per uscire con Roberta e Cristina. Quando andammo a cena a Salerno con Ida, ne dicesti di ogni su Roberta, dicevi che 'era finta, che era la persona peggiore delle donne'. Di Cristina disse peggio"

Alessandro Vicinanza si è inalberato a queste dichiarazioni e ha cercato immediatamente di convincere Roberta di non aver mai parlato male di lei, sebbene la dama sia apparsa molto dubbiosa in merito. La lite tra Armando e Alessandro è diventata così violenta che il secondo ha deciso di lasciare lo studio infuriato e stando ad alcune informazioni su chi era presente in studio durante la registrazione sembra che la produzione abbia deciso di tagliare una scena della lite tra i due cavalieri. Infatti, sembra che Alessandro, preso dalla rabbia, abbia lanciato i fiori che portano i cavalieri appuntati sul petto contro Armando e la prova è che quando Vicinanza entra in studio dopo la lite non ha più i fiori:

"Hanno tagliato Armando che si alza e stava per menarlo e Alessandro che prende le rose che aveva sulla maglia e gliele lancia appresso"

