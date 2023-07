Uomini e Donne, svelate le ultime novità sul programma!

Gossip TV

Uomini e Donne ripartirà con il consueto appuntamento di settembre e per la nuova edizione sono state svelate le ultime novità sul trono classico e trono over!

Uomini e Donne, ecco come sarà la nuova edizione del programma!

Come sarà la nuova edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi? Poco dopo la fine di questa stagione, terminata a metà maggio, con molto anticipo rispetto al solito, si vociferava che per la nuova edizione ci sarebbero state alcune novità. Si era ipotizzato, data la fine della pandemia, un ritorno all vecchia formula separata per i troni over e classico. La decisione di unirli era dovuta alla necessità di ammortizzare i tempi per le registrazioni, date le restrizioni imposte per limitare il contagio da covid-19, ma, dato che l'emergenza è conclusa, si è ipotizzato che si potesse tornare a una formula separata.

In realtà, molti dei fan si sono detti contrari a questa scelta: la formula mista, infatti, permette maggiori interazioni tra i protagonisti del trono classico e le dame e i cavalieri del trono over e se non ci fosse stata, non avremmo avuto alcuni degli scontri più accesi di questa edizione, come quelli tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Perciò, si chiedono i fan, si tornerà alla vecchia formula? A svelare l'arcano ci ha pensato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, dal suo profilo Instagram. In una storia, infatti, ha annunciato:

"Confermata al momento sempre la formula mista per la prossima edizione di UeD. Classico e Over insieme. Questo, ovviamente, salvo cambiamenti"

Per essere certi che questa notizia sia confermata al 100% dovremo aspettare le registrazioni di fine agosto: sempre secondo Pugnaloni, dovrebbero tenersi tra il 28 e il 31 agosto. Novità, invece, per il pubblico: se durante la pandemia, l'emergenza aveva imposto una presenza ridottissima in studio, durante le registrazioni, con la fine delle restrizioni, intanto, si è abbandonata la mascherina e secondo Pugnaloni si pensa a un ampliamento del pubblico:

"Potrebbero esserci novità, ad esempio allargamento del pubblico che ricorderebbe un po' UeD delle origini"

Intanto, confermata la data d'inizio della nuova edizione per l'11 settembre. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti!

