Uomini e Donne non andrà in onda come previsto: cambio di programmazione per la nuova edizione!

Gossip TV

La nuova stagione di Uomini e Donne non andrà in onda come previsto! Ecco cosa sappiamo!

Cambio di programmazione per la nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda da settembre a maggio, su Canale5, alle ore 14.45. Le avventure sentimentali di cavalieri e dame del trono over e dei tronisti e dei loro corteggiatori del trono classico saranno soggette a un cambiamento.

Uomini e Donne, cambio di programmazione per il programma!

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne subirà un importante cambiamento per quanto riguarda la sua data di inizio ufficiale: sembra, infatti, che la prossima edizione non inizierà come previsto il 18 settembre. A svelarlo è stato il giornalista sulla sua pagina Instagram. Restano confermati gli storici opinionisti del programma, cioè Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre ancora sono ignoti i nomi di tronisti e possibili corteggiatori.

Tra le varie voci che si rincorrono sembra che tra i nuovi tronisti potremmo vedere alcuni ex corteggiatori e corteggiatrici, come Carola Carpanelli, che sarebbe la candidata perfetta dopo la fine della storia con Federico Nicotera. Al momento, tuttavia, queste sono soltanto delle voci e i nomi dei tronisti saranno svelati solo a fine agosto, nel periodo in cui inizieranno le riprese della nuova stagione.

Al contrario, sembra confermata la nuova data d'inizio del programma, che partirà non più il 18 settembre, come annunciato in precedenza, ma l'11 settembre, anticipando così la sua messa in onda. Le registrazioni del dating show sembrano essere confermate per l'ultima settimana di agosto, dal 28 al 31 agosto, nello specifico.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne