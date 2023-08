Uomini e Donne, svelate le date delle nuove registrazioni: ecco quando ci saranno!

Gossip TV

Dopo l'annullamento della registrazione prevista per oggi, venerdì 25 agosto, sono state svelate le date delle nuove registrazioni. Vediamo insieme quando saranno!

Il pubblico di Canale5 ha avuto un assaggio della nuova stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a partire dall'11 settembre, stando alle ultime news. Nella giornata di ieri, 24 agosto, sono stati presentati i primi tronisti e si sono svolte le nuove registrazioni, che sarebbero dovute proseguire anche oggi, venerdì 25 agosto. Tuttavia, a causa di un impegno personale della conduttrice della trasmissione, le registrazioni sono state annullate. Dalla rete, arrivano però le nuove date per le prossime registrazioni: ecco quando ci saranno.

Uomini e Donne, ecco quando si registreranno le nuove puntate

Nella giornata di oggi, presso gli studi Elios, si sarebbero dovute svolgere le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, ma a causa di problemi personali della conduttrice Maria De Filippi, la trasmissione ha subito uno slittamento. Tuttavia, come riporta Lorenzo Pugnaloni, sui social, sembrano già certe le nuove date delle registrazioni. Ecco cosa scrive il giornalista:

"La registrazione di oggi verrà recuperata martedì 29. Ma forse si registrerà anche lunedì 28. Vi terrò aggiornati"

Le previsioni del giornalista si sono rivelate esatte in più di un'occasione, perciò, non è improbabile che le nuove puntate saranno registrate già a inizio settimana prossima. Dalle prime anticipazioni conosciamo i nomi dei primi tre tronisti, Cristian, Brando e Manuela Carriero, quest'ultima volto già noto al pubblico per aver preso parte a Temptation Island con l'ex fidanzato Stefano Sirena e da cui uscì con il tentatore Luciano Punzo. Anche la relazione con Punzo è naufragata ben presto e, tornata single, Carriero ha deciso di intraprendere il percorso nella trasmissione.

Per quanto riguarda il trono over ha fatto discutere l'assenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, mentre presenti in studio le dame Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea, tra i volti più noti del parterre femminile. Per scoprire i prossimi aggiornamenti, non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.

