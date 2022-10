Uomini e Donne, storica ex tronista torna negli over: subito contesa da Riccardo e Armando

Gossip TV

Si aggiungono dettagli alle anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne: nel parterre dell'over torna ex tronista immediatamente corteggiata da Riccardo e Amando.

Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri c’è stato un ritorno non emerso nelle prime anticipazioni. Nel dating show di Maria De Filippi, è tornata infatti una storica ex tronista nel parterre dell'over subito contesa da Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, torna un'ex tronista subito corteggiata da Riccardo e Armando

Stiamo parlando di Antonella Perini, ex tronista dell'edizione 2006/2007 che alla fine del suo percorso sul trono scelse il corteggiatore Marco Meloni, che però le risposte di no. La Perini ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca di un cavaliere tra il parterre dell'over. A segnalare il suo ritorno è stata una telespettatrice presente durante la registrazione. Ecco cosa è stato riferito al portale di Isaechia.

"Ieri in puntata ad un certo punto di fronte ad Armando Incarnato ho notato che c’era una ragazza nuova, molto alta, vestita con una tuta rossa corallo che già prima della puntata ha attirato l’attenzione di molti uomini del parterre. Parlando con altri del pubblico l’abbiamo riconosciuta: era l’ex tronista Antonella Perini. Parlava spesso con la sua vicina, anche lei nuova."

Durante la puntata quando Riccardo Guarnieri era in centro studio con Gloria Nicoletti, Maria De Filippi ha mandato un video dove si vedeva che lui ancora era in pena per Ida Platano, si lamentava di non venir capito da nessuna donna, diceva di non voler uscire più e voleva abbandonare, e mentre parlava di un’ex dama che era seduta al posto della nuova ragazza, indicandone il posto a sedere ha fatto un sussulto incrociando lo sguardo di Antonella per poi ripigliarsi e continuando il discorso sorridendo. Maria mi pare che abbia chiesto tipo “vuoi ballare con Gloria o cosa vuoi fare?” e lui subito “sì, vorrei ballare con lei!” indicando Antonella, “sempre se lei vuole e accetta”. Lei dopo un sorriso e un tentennamento ha accettato.

Non appena si sono avvicinati è arrivato Armando ed ha detto qualcosa ad Antonella, e nell’ultimo ballo a fine puntata Armando si è avvicinato a chiederle di ballare e lei ha accettato. Maria quando Riccardo le ha risposto “voglio ballare con lei” indicando Antonella ha esclamato sorridendo “Ah, l’hai notata eh?!”

