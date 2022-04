Uomini e Donne, stop improvviso: una Soap spagnola al posto di Maria De Filippi

Gossip TV

Uomini e Donne si appresta a concludere la propria stagione televisiva e presto saluterà i fan di Canale5, lasciando il proprio posto ad una nuova soap.

La stagione di Uomini e Donne sta per concludersi, ma non prima delle scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi, e di nuovi colpi di scena tra i protagonisti del trono over. Al posto del dating show di Canale5, Mediaset ha scelto di azzardare, mandano in onda una nuova soap spagnola dal titolo Un altro domani.

Uomini e Donne si ferma, la scelta di Mediaset

Manca sempre meno alla fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, l’amato dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. Come ogni anno, il programma si ferma a giugno, per poi tornare a settembre con nuovi tronisti e i protagonisti più amati del Trono Over. Stando alle ultime indiscrezioni, dal momento che per la prima volta dopo anni non andrà in onda Temptation Island con grande dispiacere dei fan del programma condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe avversarsi l’ipotesi di un Uomini e Donne Vip, che tuttavia non vedrebbe la conduzione di Queen Mary.

L’ipotesi è sempre più pressante ma il Biscione non ha ancora confermato l’indiscrezione, lasciando i fan in balia di un’altra decisione. Al posto di Uomini e Donne, a partire da giugno, andrà in onda la soap spagnola Un altro domani. Mediaset ripropone una serie televisiva iberica dopo il successo clamoroso de Il Segreto e Una Vita che hanno registrato numeri record, collezionando milioni di fan nella Penisola. Mentre si scommette sulla programmazione estiva, nello studio del dating show continuano a verificarsi colpi di scena.

Diego Tavani e Aneta sono pronti a lasciare insieme il programma, dopo una frequentazione intensa che li ha portati ad essere complici in brevissimo tempo, mentre Tina Cipollari sembra intenzionata a mettere all’angolo Ida Platano, costringendo la dama bresciana a confessare i propri sentimenti per l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri, il quale nel frattempo ha mollato Gloria per Mariagrazia, suscitando non poche polemiche sui social.

