Uomini e Donne, spunta una segnalazione sulla nuova tronista: ecco di chi si tratterebbe!

In attesa delle prossime registrazioni di Uomini e Donne, spunta una nuova segnalazione sulla prossima tronista: ecco di chi si tratterebbe!

La prossima settimana si registreranno le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne e, come ogni anno, non mancano le prime indiscrezioni su chi saranno i prossimi tronisti e troniste che siederanno sul trono classico. In attesa della conferma ufficiale dei nomi dei nuovi protagonisti del dating show, sono spuntati nuovi indizi sulla nuova tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, spuntano indizi sulla nuova tronista: ecco di chi si tratterebbe!

Le prime registrazioni ci saranno tra il 28 e il 29 agosto e i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti del trono classico. Nelle scorse ore, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato alcuni indizi sulla possibile tronista di questa edizione che sta per iniziare.

Il gossipparo non ha volutamente rivelato l'identità della tronista, ma ha fornito alcuni indizi, specificando che è l'ex fidanzata di un noto corteggiatore:

"Nuova tronista è la ex di un noto corteggiatore. Lei è bionda e bellissima"

Negli ultimi giorni sono impazzati i più svariati nomi per i possibili tronisti, da Mirko Brunetti a Carlo Marini, mentre tra le troniste si è vociferato che Beatriz D'Orsi possa decidere di tentare l'avventura del trono classico dopo il percorso da corteggiatrice! Ci sono infatti anche altri nomi, legati alla recente edizione ma anche di quella dell'anno scorso. Tra questi, l'ex fidanzata di Manuel Marra, Francesca Sorrentino, che pare abbia rifiutato il trono l'anno scorso in quanto si sentiva ancora molto coinvolta dalla precedente relazione

Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la nuova edizione

Se le prime registrazioni sono attese per il 28 e 29 agosto, la nuova edizione del dating show inizierà la messa in onda da lunedì 9 settembre. Una data che è stata anticipata da Amedeo Venza e che sembra essere abbastanza certa. Nelle prime puntate, come anche per la scorsa edizione, ci saranno tra gli ospiti i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che si confronteranno e faranno un bilancio del loro percorso nel docu-reality Fascino.

Grande interesse anche per i protagonisti del trono over: poche ore fa Asmaa Fares ha annunciato la rottura da Cristiano Lo Zupone, perciò, chissà ch ei due non riappariranno tra le fila di dame e cavalieri. Anche Ida Platano potrebbe far ritorno, dopo la fallimentare esperienza come tronista, così come sembra che rivedremo Cristina Tenuta e Aurora Tropea. Su Gemma Galgani c'è qualche incertezza, ma i fan sono convinti che la frequentazione con il cavaliere Pietro non sia proseguita e che la dama torinese farà presto ritorno nel programma.

