Uomini e Donne, Sossio Aruta torna a parlare della separazione da Ursula Bennardo: "Non è dipeso da me"

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, è tornato a parlare della separazione dalla compagna, Ursula Bennardo. Ecco cosa ha dichiarato!

Tra le coppie di Uomini e Donne che hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi insieme, una di queste era quella formata da due protagonisti del trono over del dating show di Canale5: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due sarebbero dovuti convolare a nozze tra qualche mese, dopo diversi tira e molla a la nascita della loro bambina, Bianca. Tuttavia, qualche mese fa, la coppia ha annunciato di aver chiuso e questa volta la separazione sembra essere definitiva.

Uomini e Donne, Sossio Aruta torna a parlare della separazione da Ursula Bennardo: "Non è dipesa da me"

I fan avevano notato una certa freddezza tra i due sui social e dopo alcune settimane di silenzio era stata Ursula Bennardo ad annunciare che tra lei e Sossio Aruta era tutto finito e che si era presa del tempo per sé stessa, per assorbire il duro e colpo e andare avanti per il suo bene e quello della loro bambina.

Sulla fine della loro relazione, già molto altalenante, alcuni avevano speculato affermando che dietro ci fossero dei presunti tradimenti, ma Sossio Aruta è intervenuto e ha chiarito che non c'era mai stato un terzo incomodo tra lui e Ursula Bennardo, mettendo così a tacere del tutto le voci.

La coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne e ha deciso di proseguire la loro storia al di fuori della trasmissione di Canale5, ma il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e anche se la nascita della loro piccola Bianca li ha avvicinati, i loro problemi hanno preso il sopravvento e i due hanno deciso di chiudere per sempre la loro storia.

Uomini e Donne, Sossio Aruta si sfoga sui social: "Non sono andato via per mia volontà!"

Trovandosi a rispondere ad alcune domande sui social da parte dei fan, Sossio Aruta ha svelato che si è dovuto allontanare anche dalla figlia Bianca, ma che questa separazione non è dipesa da lui. L'ex cavaliere, infatti, ha raccontato di aver perso il lavoro da qualche mese e non avendo dimora a Taranto, ha preso la difficile decisione di tornare a Castellammare di Stabia:

"Non sono andato via per mia volontà ma invitato a farlo. Non mi sarei mai allontanato da Bianca. Purtroppo non avevo una casa a Taranto, è difficile trovarla nell’immediato e avevo appena perso il lavoro (da 3 mesi). L’unica soluzione tornare a Castellammare di Stabia"

Questa decisione molto sofferta, ha continuato, non è stata però dovuta a una volontà di lasciare la sua bambina e Sossio ha affermato che questa separazione è per lui un lutto, una vera perdita e che la sta elaborando al meglio delle sue forze:

"Elaboro un lutto inaspettato. Un misto tra delusione per averci creduto e rabbia per le modalità. Un cambiamento di vita molto complicato (ma lotterò come un leone). Una mancanza devastante per mia figlia. E soprattutto incredulo per la motivazione. Sono senza parole."

Infine, ha raccontato di aver compreso di aver sbagliato anche lui nella relazione con Ursula Bennardo, ma che ha cercato di fare del suo meglio, dando alla sua ex compagna tutto ciò che aveva:

"Credere nell’amore vero. Quando litigavamo potevo essere meno sanguigno. Ma eravamo in due così. Scintille. Di meglio non potevo fare. Ho dato anima, cuore, fedeltà, serietà. Affetto, dolcezza, attenzioni, premura e come papà, sempre presente"

