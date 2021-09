Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: l'annuncio e le nozze saltate

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne su Instagram: "Prego chiunque di rispettare questo difficile momento"

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. L'annuncio, inaspettato, sul profilo Instagram dell'ex cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in cui si sono conosciuti e innamorati.

L'ex cavaliere ha condiviso sul suo account Instagram la scritta "Game Over" e accompagnato il post con le seguenti parole:

"Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate."

Per molti fan sono state parole del tutto inaspettate tanto che persistono a pensare sia uno scherzo etichettato dalla coppia. Fino a qualche ora fa infatti, Ursula ha condiviso foto e dediche nei confronti di Sossio e la cosa è apparsa ancora più strana.

Sossio e Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2019. Dalla loro relazione è nata la piccola Bianca nata ad ottobre dello stesso anno. A due anni dal lieto evento, gli ex protagonisti di Temptation Island Vip hanno deciso di separarsi. La coppia aveva annunciato anche le nozze, previste nel 2022 e rimandato l'anno scorso a causa della pandemia.

