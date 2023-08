Uomini e Donne, Soraia Ceruti sulla rottura con Luca Salatino: "Ci ho provato, ma..."

Gossip TV

Soraia Ceruti torna a raccontare della rottura con Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha dichiarato!

Pochi mesi fa, Luca Salatino e Soraia Ceruti, due volti molto noti del dating show di Uomini e Donne, avevano annunciato la fine della loro storia. L'ex corteggiatrice è tornata a parlare della rottura con il tronista del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, svelando come si è sentita e come sta oggi.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti torna a parlare della rottura con Luca Salatino

La coppia era uscita insieme dal programma di Canale5, dopo che Salatino aveva scelto Soraia Ceruti come sua compagna. Tra l'ex corteggiatrice e il tronista la situazione sembrava funzionare in maniera ottimale, tanto che a maggio avevano annunciato di aver deciso di andare a convivere. Soraia era anche rimasta al fianco del fidanzato durante la delicata operazione alla schiena che aveva dovuto subire, ma a distanza di poche settimane dal rientro di Salatino, la coppia aveva annunciato di essersi lasciata.

I motivi della rottura erano stati spiegati, sebbene non nel dettaglio, da ambo le parti, ma le versioni dei diretti interessati non coincidevano per nulla: se da un lato Soraia incolpava Luca di essere stato eccessivamente geloso, dall'altro Luca aveva più volte sottolineato che la relazione con l'ex corteggiatrice aveva preso una piega totalmente diversa rispetto ai primi mesi di frequentazione e che Soraia non gli aveva più dimostrato amore come prima. A distanza di mesi dalla fine della loro storia, Soraia è tornata a parlare della rottura con Luca Salatino, rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Un utente su Instagram ha chiesto all'ex corteggiatrice com'è stato vivere la rottura con il compagno sotto gli occhi di tutti, per via della popolarità data loro dal programma:

"Nel mi ocaso non è stato un bel perioco. La cosa più bella è quando due persone si lasciano in maniera pulita e onesta e si rimane in buoni rapporti, con uno dei miei ex oggi ho un rapporto speciale. Io ci ho provato ma a volte chi viene lasciato non accetta la decisione e una persona ferita, purtroppo, è capace di tutto. Ma si supera tutto, l'importante è essere a posto con la propria coscienza. Ci sono cose ben peggiori. I drammi sono altri."

