Come procedono le cose tra Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne? Parla l'ex corteggiatrice.

Luca Salatino ha concluso il suo trono a Uomini e Donne con la scelta di Soraia Ceruti. La coppia, a distanza di poche settimane dalla conclusione del dating show di Canale 5, sta vivendo la loro storia finalmente lontana dalle telecamere e sembra che tutto vada del migliore dei modi, nonostante un problema oggettivo, ovvero la distanza.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti: "Con Luca la distanza è un bell'ostacolo"

Lo scorso weekend si sono concessi una romantica fuga a Como, città natale di Soraia, in compagnia di Matteo Ranieri e Valeria Cardone e questa settimana hanno fatto ritorno a Roma sempre con Matteo e Valeria. Complice la grande amicizia che è nata tra i due ex colleghi di trono infatti, i quattro ex protagonisti del dating show trascorrono molto tempo insieme soprattutto in giro nella capitale. Di recente, la 27enne italo-egiziana, ha incontrato anche la mamma di Salatino a cui il ragazzo è legatissimo. Insomma tutto sembra procedere a gonfie vele e Soraia ha dichiarato di vivere un momento davvero felice.

L'ex corteggiatrice ha risposto ad alcune curiosità dei tanti fan della coppia, confessando che le piacerebbe molto poter andare a convivere con Luca anche per il problema oggettivo della distanza che li separa. Soraia vive infatti a Como mentre l'ex tronista a Roma.

"Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene".

L'ex corteggiatrice ha parlato dei suoi sogni, tra cui quello di avere presto una famiglia:

"Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non desidero altro, con la mia famiglia e il mio lavoro. Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto."

Alla domanda “dove vivreste tu e Luca“, ha risposto:

"Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni."

Su Luca ha poi aggiunto.

Un suo pregio è che è estremamente buono, affidabile, di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi. Difetto: quando va in fissa con una parola non la molla più.

Sulla sua ex "rivale", Lilli Pugliese, Soraia ha detto:

"Non siamo amiche ma ovviamente le auguro ogni bene però."

