Uomini e Donne, Soraia Allam incontra Aneta Buchtova e finisce nel mirino del popolo del web!

Soraia Allam e Aneta Buchtova si ritrovano dopo Uomini e Donne. Un particolare allarma i fan.

Soraia Allam continua la sua storia d’amore con Luca Salatino, dissipati i dubbi dei fan più incerti su questo amore, ma non dimentica chi nello studio di Uomini e Donne ha fatto la differenza. Per questo la giovane incontra per un aperitivo tra donne Aneta Buchtova, ex dama del trono over. Un particolare, tuttavia, crea caos tra il popolo del web.

Uomini e Donne, Soraia e Aneta insieme ma…

Nello studio di Uomini e Donne, dopo un percorso intenso che l’ha costretta a mettersi in gioco, Soraia Allam si è innamorata di Luca Salatino che ha scelto di lasciare il programma con la giovane di Como. Insieme ai sentimenti provati per Luca, tuttavia, sono nate anche belle amicizie tra Soraia e alcune protagoniste del dating show di Maria De Filippi, la più nota delle quali è senza dubbio quella con Federica Aversano, allora corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Oltre alla collega partenopea, tuttavia, Soraia ha regalato un pezzetto del suo cuore anche ad Aneta Buchtova, dama del Trono Over che ha lasciato il programma con Diego Tavani, con il quale fa ancora coppia fissa alla faccia delle malelingue. Così, poche ore fa, Aneta e Soraia si sono incontrate in un delizioso locale di Roma, condividendo un aperitivo e qualche chiacchiera insieme.

Le due hanno immortalato il momento con una foto, ma al popolo del web non è sfuggito un dettaglio: l’addome particolarmente gonfio di Soraia, che è una ragazza piuttosto filiforme. Avendo ricevuto tantissimi messaggi sulla questione, da parte di fan che pensavano fosse il pancino di una gravidanza, Soraia ha dovuto mettere a tacere il gossip, assicurando di non essere in dolce attesa ma semplicemente una gran golosa.

