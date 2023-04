Uomini e Donne, Silvia e Sabino lasciano insieme il programma! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono over saluta una coppia: Silvia e Sabino, infatti, hanno deciso di lasciare insieme il programma! Vediamoli insieme!

Oggi a Uomini e Donne si riprende dalla fine della precedente puntata, con Aurora Tropea contro Roberta Di Padua durante il trono classico di Nicole Santinelli. Il trono over saluta Silvia e Sabino, che lasciano insieme il programma e si apre un'accesa discussione tra Aurora e Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Sabino e Silvia decidono di vivere fuori il loro amore!

Si inizia con l'accusa di Gianni Sperti che afferma che da quando Aurora Tropea è tornata nel programma sono ritornati anche i profili fake che sui social lo insultano e che lui deve bloccare di continuo. Per la dama del trono over è un'accusa folle, dato che lavora tutto il giorno e quindi non ha il tempo di certo di creare profili fake per insultarlo. Maria De Filippi dà la parola a Cristina Tenuta la quale ammette che inizialmente ha cercato di ignorare le voci su Aurora, ma purtroppo deve ammettere che hanno ragione Gianni e gli altri quando la accusano di essere cattiva verso altre persone, come Roberta. Gianni le consiglia di fare attenzione alle parole che usa, ma la dama lo accusa di essere un bullo, scatenando la rabbia dell'opinionista. La dama chiama in causa Armando, accusandolo di bullismo, ma anche lui ha qualcosa da dire e rivela che la dama ha contattato un'ex volto del programma a cui lui tiene molto, Lucrezia Comanducci, per chiederle di screditare il cavaliere, facendole rivelare che in realtà i due hanno una storia insieme fuori dal programma. Maria interviene e chiede alla dama se è vero che ha contattato Lucrezia per screditare il cavaliere, ma la dama nega, provando a cambiare discorso e dicendo che lei e Lucrezia hanno un rapporto di amicizia e si sentono spesso. Anche Gianni rivela che fuori dal programma ci sono diverse ex dame, amiche di Aurora, che screditano Armando fuori dal programma e secondo lui Maria dovrebbe intervenire e cacciare la dama dal dating show.

La conduttrice sempre molto pacatamente invita tutti a calmarsi e riprende a discutere del trono classico di Nicole, mostrando la prima esterna della tronista con Andrea. Oltre a mostrare una parte del passato del corteggiatore, l'esterna mostra Andrea e Nicole che si baciano appassionatamente e questo bacio scatena la reazione dell'altro corteggiatore, Carlo Alberto, che ha preferito restare in camerino, con Nicole che decide di andare da lui, anche se poi Maria rivela che Carlo è tornato di sua spontanea volontà e si siede al centro studio piuttosto contrariato. Carlo ammette di essere deluso dal comportamento di Nicole che ha sminuito la sua attenzione e poi ovviamente non può che essere nervoso per via dell'esterna. La tronista ha dei dubbi su di lui, perché sembra che lui ci tenga a dimostrare il suo interesse solo davanti alle telecamere. Carlo arriva anche a dichiarare che è evidente la preferenza di Nicole per Andrea e che sembra che loro due siano d'accordo. La freddezza della tronista verso Carlo in esterna viene giustificata da Nicole con l'aver portato in esterna due ore prima Andrea e quindi per lei sembrava molto irrispettoso poi lasciarsi andare a delle effusioni anche con Carlo. Alla fine la tronista e Carlo ballano e approfittano per chiarirsi.

Spazio al trono over con Silvia e Sabino: per la dama, il cavaliere ha portato tre rose rosse, con le quali vuole simboleggiare il loro rapporto e come si è evoluto. Sabino racconta che che il loro legame è cresciuto e chiede a Silvia di uscire con lui dal programma. La dama ha portato anche lei un regalo al cavaliere, con il quale dichiara la sua risposta: sono due biglietti per Bari, dove il cavaliere vive e dopo aver preso oltre 60 treni, è ora che inizi ad abbreviare le distanze e prendere l'aereo per poter stare con Sabino. Felici, i due si abbracciano e ballano stretti, mentre il pubblico in studio applaude. Anche Gianni, con cui spesso Silvia si è scontrata, si complimenta con lei e ammette che questa loro decisione è molto bella, perché è questo il cuore del programma. Dopo aver ringraziato tutti, i due innamorati si congedano felici.

L'idillio però dura poco nel programma, perché al centro studio si siede Aurora Tropea con il cavaliere con cui si sta conoscendo, Dario. Nonostante la dama sembri tutta contenta di questa conoscenza, durante la sua spiegazione non manca di lanciare diverse frecciatine, tanto che sia Gianni sia Armando lo notano e ricomincia un'accesa discussione, dove Aurora e Armando si lanciano diverse accuse, ma lo studio e Gianni sottolinea che Aurora sta cercando di fare il lavoro della redazione. Armando, stanco di tutto, si alza e prende il suo telefono per far leggere agli opinionisti cosa Lucrezia gli ha riportato su Aurora. Il cavaliere fa ascoltare gli audio a Gianni e Lucrezia negli audio smentisce di aver mai avuto una relazione con Armando, ma che loro sono soltanto amici. La conduttrice chiede ad Aurora come spiega questa situazione e la dama dice che le farà sentire i suoi audio, ma che Armando mente sulle serate che fa, ma Maria pacatamente le fa notare che sono due cose diverse. La puntata, però, si conclude così, lasciando in bilico la situazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne