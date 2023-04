Uomini e Donne, nuove segnalazioni su Carlo Alberto Mancini: cos'è successo?

Gossip TV

Uno dei due corteggiatori della tronista Nicole Santinelli a Uomini e Donne, il galante Carlo Alberto Mancini, è stato avvistato al Papeete Beach Party. Vediamo insieme i dettagli!

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne vede Nicole Santinelli e Luca Daffrè alle prese con corteggiatori e corteggiatrici per trovare l'amore della loro vita. In particolare, il trono di Nicole sta ricevendo diverse critiche e non sta appassionando molto il pubblico e su uno dei suoi corteggiatori, il galante Carlo Alberto Mancini, sono arrivate delle segnalazioni in queste ore.

Uomini e Donne, nuove segnalazioni su Carlo Alberto Mancini

Le informazioni sono state diffuse dalla regina del gossip Deianira Marzano: alcune fan del dating show di Canale 5 hanno visto Mancini al Papeete Beach Party, dove sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza mora. Le segnalazioni sono due: in una veniva fatta notare la sua presenza al Party con un amico, presente nella foto, e fin qui nulla di male, ma poi un'altra fan ha scritto a Deianira un lungo messaggio nel quale rivelava alcuni particolari:

"L'ho conosciuto ieri, ero con le mie amiche. Lui era con quel suo amico, confermo. Sono stati tutto il giorno a chiacchierare con le ragazze! Ha detto che non poteva fare foto da contratto. Ma chi sei, Richard Gere! In particolare, c'era una mora (non del mio gruppo) con cui ha parlato tutto il tempo. Molto bella, formosa. Dopo ha detto che sarebbe andato in centro a Milano Marittima."

Carlo Alberto e Andrea sono gli unici due corteggiatori di Nicole: infatti, dopo il bigliettino gate, Cristian si è eliminato e lo stesso Carlo sembrava titubante nel voler restare. Dalle anticipazioni, sappiamo che dopo un'esterna particolarmente appassionata tra la tronista e Andrea, il suo rivale, Carlo ha deciso di abbandonare lo studio, ma Nicole lo ha seguito e convinto a rientrare. Fin dalle sue prime volte nel programma, il corteggiatore ha dichiarato che il suo obiettivo è Nicole e che vuole uscire con le dal programma, ma come la prenderà la tronista se verrà messa al corrente di queste segnalazioni?

