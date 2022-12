Uomini e Donne, Carola e Alice si insultano: Federico Nicotera sotto shock

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, scoppia una discussione senza esclusioni di colpi tra le corteggiatrici di Federico Nicotera.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Carola e Alice discutono animatamente a causa di Federico Nicotera, che provoca la fuga dallo studio della bionda corteggiatrice. Mentre Gemma Galgani strappa la lettera di Mario e lo attacca ferocemente, il corteggiatore Alessio Corvino fa commuovere la tronista Lavinia Mauro.

Uomini e Donne, Carola fugge dallo studio

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Federico Nicotera e Carola, dopo i dubbi espressi dal tronista a proposito di una foto postata dalla corteggiatrice su Instagram. In studio arriva anche Alice, che ha deciso di non presentarsi in esterna poiché molto offesa dal fatto che Federico sembra parlare del suo percorso come improntato esclusivamente su Carola. Il tronista romano è rimasto molto colpito dal fatto che Alice gli abbia dato buca e lo confessa in studio, incontrando l’ira di Carola. Le due corteggiatrici di Nicotera non se le mandano a dire e Carola, vedendo il romani ballare con la rivale, lascia lo studio in fretta e furia costringendo il romano a rincorrerla dietro le quinte.

Nel corso dello stesso ballo, Gemma Galgani straccia la lettera che Mario le ha scritto per chiederle scusa e il cavaliere reagisce male, continuando ad accusare la dama torinese di aver travisato pur di giustificarsi. Mentre Cristina Tenuta, dopo aver ballato con Mario, tenta di aiutarlo perché confida di averlo visto realmente pentito, Gianni Sperti si mostra senza pietà e ritiene il cavaliere un uomo completamente fasullo. Si passa poi al trono classico con la tronista Lavinia Mauro che ha ricevuto una sorpresa da Alessio Corvino, con il quale discute ormai da diverse settimane senza sosta.

L’esterna è molto bella, il corteggiatore partenopeo si racconta senza più maschere, parlando anche della sua famiglia e della morte del padre, e Lavinia si commuove molto ammutendo di essere felice per aver visto questo nuovo lato di Alessio. La romana sarebbe dovuta uscire in esterna anche con Alessio Campoli ma ha deciso di non presentarsi, dopo aver fatto quella con Corvino. La tronista ammette di aver organizzato un'esterna per parlare con il romano di un argomento tanto importante per lei e di aver preferito non farla per questo motivo, non sentendosi del giusto umore, ma non per questo non ha dimenticato Campoli al quale, anzi, ammette di aver pensato tantissimo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.