Uomini e Donne, si avvicinano le Scelte dei Tronisti e il pubblico è sempre più perplesso!

Federico Dainese, Lavinia Mauro e Federico Nicotera stanno per fare la loro scelta a Uomini e Donne, ma nessuno crede ai nuovi tronisti.

Nonostante i prognostici favorevoli sono saltate le registrazioni delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Federico Dainese hanno qualche giorno in più per riflettere sul loro percorso e su chi sia la persona giusta con la quale lasciare lo studio di Canale 5, ma il pubblico è sempre più perplesso. Nessuno, infatti, è riuscito a convincere e appassionare completamente gli spettatori del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, i tronisti prossimi alla Scelta!

Maria De Filippi ha deciso di puntare su quattro tronisti completamente diversi l’uno dall’altra, con storie completamente agli antipodi così come esigenze e gusti ben differenti. Nello studio di Uomini e Donne sono così approdati Federica Aversano e Federico Dainese, due volti noti del programma a causa della partecipazione all’ultima stagione del dating show di Canale 5, e Federico Nicotera e Lavinia Mauro, due romani con vite completamente parallele ma gli stessi forti valori. Il trono di Federica è stata una meteora e, mentre l’ex corteggiatore Federico Bruschini promette di cercarla anche lontano dalle telecamere, i suoi colleghi continuano la conoscenza dei corteggiatori e delle corteggiatrici in studio.

Le scelte dei tronisti di Uomini e Donne sono sempre più vicine ma il pubblico teme che si riveleranno essere tre delusioni, tre fuochi di paglia della durata di poche settimane, a causa di percorsi che non convincono nessuno. Eccezione fatta per Nicotera che tutti vedono realmente preso da Carola, nonostante qualche dubbio sulla giovanissima corteggiatrice e sui diversi stili di vita, Lavinia e Dainese lasciano sempre più perplessi. La tronista romana ha un palese interesse per Alessio Campoli, che ha dovuto implorare per farlo rimanere in studio a corteggiarla, e mette in difficoltà Alessio Corvino dimostrando di non fidarsi dell’unico corteggiatore che le ha dimostrato un minimo di interesse.

Dainese, invece, è ancora assorto dal movimento del Lato B delle sue corteggiatrici e si trascina in esterne che sembrano più documentari sulla vita del bravo discotecaro, dove le conversazioni profonde non sono di casa mentre invece lo sono sensuali balletti e baci appassionati. Secondo le Anticipazioni delle ultime registrazioni prima dello stop per Natale, Dainese sarà diviso tra Elena e Vincenza, ma non sembrerà realmente coinvolto dalle due corteggiatrici, almeno non a livello emotivo. Ma attenzione, l'ultima registrazione svela ul colpo di scena: Federico lascia per sempre il trono. Insomma, il pubblico di Uomini e Donne è scettico e molti sperano di vedere il prima possibile le scelte, per salutare per sempre questi tronisti poco convincenti.

