Uomini e Donne, anticipazioni: Pinuccia della Giovanna non tornerà più e c'entra Maria De Filippi

Ieri, venerdì 9 dicembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, la storica dama Pinuccia è stata allontanata dal dating show.

Uomini e Donne, anticipazioni: Pinuccia non sarà più presente nell'over, la decisione

Le clamorose anticipazioni sono state diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Per quanto riguarda il trono classico, non ci sono state scelte e nemmeno annunci imminenti. Non si è parlato né di Lavinia Mauro né di Federico Nicotera, ma solo di Dainese. Federico è tornato, assente qualche giorno in seguito al Covid. Si vede una bellissima esterna con Vincenza, lui le ha anche spedito una cartolina. In studio Elena era arrabbiatissima e sono nate alcune discussioni con il tronista. Federico aveva fatto un’esterna anche con Elena. Non sono entrati Federico, Lavinia, nemmeno Carola e Alice.

Anticipazioni Trono over:

Riccardo Guarnieri ha cercato Gloria Nicoletti sotto casa insieme al nipote, ma lei si è rifiutata di scendere dicendogli che aveva un impegno. Il cavaliere aveva già deciso di chiudere con la dama ma sembra essere tornato sui suoi passi trovando però Gloria ferma e diffidente. Pinuccia Della Giovanna non c’era (e in teoria non tornerà più, Maria De Filippi si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro). Gemma Galgani ha ballato con un nuovo cavaliere. Lui ha 52 anni e si chiama Alessandro.

