Uomini e Donne, sfilata di dame e stracci tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata del parterre femminile non mancano gli scontri, come quello tra Armando Incarnato e Paola Ruocco o gli stracci che sono volati tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne è stato il momento della sfilata delle dame del parterre del trono over, occasione per lanciare frecciatine e qualche commento velenoso di troppo.

Uomini e Donne, volano stracci tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua

Si parte da Gemma Galgani con una rievocazione della scena da Pretty Woman in cui Julia Roberts seduce Richard Gere sul pianoforte: nonostante la sfilata riesca, Gianni Sperti e Tina Cipollari commentano che vogliono vederla rievocare la scena con Silvio Venturato, il suo focoso cavaliere, ma la dama torinese si rifiuta categoricamente. Tocca poi a Roberta Di Padua, che però non convince molto gli opinionisti, ma come con Gemma riceve un ottimo punteggio. A far discutere è Aurora Tropea, inguainata in una tuta da gatta con tanto di coda e giochini da felina, un'apparizione che non riscuote nessun successo tra gli opinionisti e neppure tra alcuni dei cavalieri come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che le danno un secco 1. Arriva poi il turno di Paola e su di lei arriva uno scoop proprio da Armando, che accusa la dama di avere un manager fuori dal programma e che ha ricevuto una videochiamata dal proprietario di una pizzeria dove la dama si è recata per giudicare una gara di pizze. La dama si infervora perché è innocente e lei si è recata in quella pizzeria per fare un piacere a un'amica ed è stanca delle insinuazioni di Armando.

La dama successiva a sfilare è Cristina che prova a lasciare senza fiato sfilando in costume, ma anche il suo arrivo scatena l'ennesima polemica: a scatenarla è il commento di Alessio, che le ha dato un 5 - perché ha apprezzato la sfilata, ma non ciò che ha detto nel video introduttivo perché ha detto di cercare l'amore e invece non si mette mai in gioco. Anche Tina dà ragione al cavaliere, mentre Gianni difende Cristina e la mette a paragone ad esempio con Roberta Di Padua, che al contrario non si mette mai in gioco. La dama del trono over si infervora per essere stata chiamata in causa e ricorda che invece lei tende a chiedere agli uomini di uscire e a provarci, come è capitato con Andrea, il corteggiaotre di Nicole Santinelli, la nuova tronista. Ed è proprio con lei che volano stracci, perché la dama perde le staffe e le urla contro che è stanca di essere sempre sotto i suoi occhi e che è una gran maleducata. Volano anche parole più pesanti tra le due, tanto che quasi tutto ciò che Roberta dice viene oscurato dalla produzione.

Anche durante la sfilata di Carla volano di nuovo stracci tra Cristina e Alessio, perché quest'ultimo ha dato 10 a Carla, quando, oggettivamente, anche secondo gli opinionisti la sua sfilata non era certo degna di un 10. Per Gianni è l'ennesimo attacco alla dama, che è la più bella del parterre. Molto apprezzata, invece, la sfilata di Michela, che con un abito spagnoleggiante prova a sedurre Claudio, tra l'ilarità del pubblico. Il resto della sfilata prosegue senza troppi intoppi e alla fine viene mostrata la classifica finale: all'ultimo posto c'è Aurora Tropea, mentre a vincere è Michela Russo, mentre Gemma Galgani è seconda.

