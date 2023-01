Uomini e Donne, Serena Enardu e Pago: matrimonio in vista? Ecco cosa ha confessato la coppia

Gossip TV

In una recente intervista, la coppia ha confessato di aver ritrovato il reciproco amore e di essere pronta a un passo importante. Vediamo insieme cosa hanno rivelato.

Intervistati dal settimanale Chi, Serena Enardu e Pago hanno raccontato del loro ritorno di fiamma e della decisione di non lasciarsi più, arrivando, chissà anche a pensare alle nozze.

Uomini e Donne, Serena Enardu e Pago di nuovo insieme e pronti alle nozze?

L'ex volto di Uomini e Donne e l'ex gieffino sono stati separati due anni, poi, diversi tiri e molla, finché non è arrivata la decisione di tornare insieme. A Chi hanno raccontato che è stato merito del figlio di Serena: il ragazzo era in partenza per gli Usa e dato che Pago gli è molto affezionato, era andato a salutarlo e ha rivisto la sua ex: il tempo di un caffé e i due hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra.

Ora, hanno rivelato, anche il progetto di un matrimonio si fa sempre più concreto. Ecco cosa ha dichiarato a proposito Serena Enardu:​

"Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma. L'intenzione è quella di non staccarci più."

A lei, fa eco Pago: "Io voglio sposare Serena, ma questo passo va programmato". Oltre al matrimonio, c'è anche l'idea di avere un figlio insieme, ma anche qui bisognerà valutare bene ogni dettaglio.

