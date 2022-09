Serena Enardu e Pago sono tornati insieme: ecco cosa succede

Gossip TV

Serena Enardu e Pago ci riprovano? L’ultimo gossip sulla discussa coppia.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? Nelle ultime ore impazza il gossip sulla coppia, che sembra essersi riavvicinata progressivamente durante l’estate, sino al ritorno di fiamma. Ecco le ultime news sulla coppia e i retroscena.

Serena Enardu e Pago, l’amore sboccia di nuovo

Dopo anni di amore incondizionato, nel 2019, Serena Enardu e Pago hanno preso parte a Temptation Island e questa esperienza non è servita per aiutare la loro storia d’amore ad evolversi, bensì ha fatto sorgere una grossa crisi. La coppia si prese una pausa e Pago entrò al Grande Fratello Vip come concorrente, anche per schiarirsi le idee sul futuro con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Pregando Alfonso Signorini di aiutarla, Serena riuscì ad entrare a Cinecittà e piano piano la situazione tornò alla normalità, sino a qualche mese dopo quando la relazione si ruppe rovinosamente tra un mare di polemiche. Nonostante tutto, Pago è rimasto sempre molto legato al figlio maggiore dell’ex compagna e sembra che, proprio per via di questo legame, sia nato un riavvicinamento a Serena. A darne annuncio è il portale The Pipol che fa sapere:

“Adesso i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.

Al momento nessuna conferma ufficiale non fosse per le Ig Stories apparse sul profilo del cantante. Pago, in macchina, intona una canzone d’amore che parla di un sentimento impossibile da spengere e sembra proprio essere riferito a Serena.