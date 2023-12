Uomini e Donne, Serena Cimmarusti è un volto noto al programma: è l'ex flirt di un famoso cavaliere!

Gossip TV

Serena Cimmarusti è la nuova corteggiatrice del cavaliere Marco Viola, ma a quanto pare è già nota al pubblico di Uomini e Donne. Scopriamo perché!

Ieri, mercoledì 20 dicembre, a Uomini e Donne è arrivata una nuova corteggiatrice per il cavaliere del trono over Marco Viola: si tratta di Serena Cimmarusti, make-up artisti di 35 anni, giunta per conoscere il fascinoso protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. A quanto sembra, Serena non è un volto sconosciuto ai fan del programma: è stata infatti il flirt di un noto ex cavaliere.

Uomini e Donne, Serena Cimmarusti è l'ex flirt di un noto cavaliere!

Marco Viola è stato protagonista di diversi momenti nel corso di questi mesi di trasmissione: dopo aver cercato, inutilmente di corteggiare Roberta Di Padua, era rimasto piacevolmente stupito dalla sensualità di Barbara De Santi, con cui ha preso parte alla sfilata del parterre femminile.

Nonostante l'attrazione che entrambi hanno dichiarato di provare, Marco si è tirato indietro, preferendo non iniziare alcuna frequentazione e provocando la reazione rabbiosa di Barbara. La dama ha anche girato un video in cui gettava via il regalo che il cavaliere le aveva portato in studio, in una puntata. Ora, dopo aver chiuso la frequentazione con Cristina Tenuta, Marco ha deciso di conoscere Serena Cimmarusti, dopo che la donna è scesa per lui in studio.

La nuova dama, dicevamo, è però un volto noto ai fan di Uomini e Donne, perché ha frequentato un noto ex cavaliere del parterre: Riccardo Guarnieri! A quanto pare i due si conoscono da 13 anni e nei mesi dell'estate 2022 la loro amicizia è evoluta in qualcosa di diverso, visto che i due sono stati visti passeggiare per le strade di Bari insieme e anche nel corso di una visita del cavaliere a Napoli erano stati paparazzati insieme. A svelare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato uno screen ricevuto da una follower che rivelava il collegamento di Serena con Guarnieri:

"Ti segnalo che la ragazza che è scesa oggi a U e D per corteggiare Marco è Serena, la ragazza che nell'estate 2022 frequentava Riccardo Guarnieri. Lui disse che era una sua ex di tanto tempo prima e che quell'estate si frequentavano solo in amicizia. Ci avevi fatto anche delle storie."

