Uomini e Donne, segnalazione su un noto cavaliere del trono over: "Frequenta da un mese la stessa persona..."

Gossip TV

In attesa che ripartano le registrazioni della prossima stagione di Uomini e Donne è giunta una segnalazione su un noto cavaliere del trono over. Ecco cosa sappiamo.

Mancano ancora diverse settimane prima dell'inizio deller regstrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La nuova stagione televisiva ripartirà l'11 settembre e le registrazioni prenderanno avvio tra il 28 e il 31 agosto 2023.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su uno dei cavalieri del trono over

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi tronisti della nuova stagione televisiva del programma, con tanto di ipotesi su Tina Cipollari sul trono o di ex corteggiatori e corteggiatrici, è giunta una segnalazione su uno dei cavalieri più noti e chiacchierati del trono over. Non è certo il primo caso: qualche settimana fa, Riccardo Guarnieri era stato visto in più occasioni con la stessa persona, una donna di nome Gabriella, e in molti avevano ipotizzato, date anche le foto in cui si baciavano, che si stessero frequentando e che, perciò, il cavaliere tarantino non avrebbe fatto ritorno nel programma.

Questa volta, da Amedeo Venza è giunta una nuova segnalazione che riferisce che un noto cavaliere ha un flirt in corso e che sembra andare avanti da un po'. La persona in questione, anche in questa stagione del dating show si è fatta notare molto, più per la sua natura polemica che per altro, in realtà. E, sì, avete già capito di chi stiamo parlando: Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato protagonista di scontri accesi in studio, legati alle accuse mossegli dalla sua ex rivale, Aurora Tropea, e anche per la sua propensione a rivelare apertamente ciò che pensa, senza curarsi del giudizio altrui. Il suo atteggiamento ha anche permesso alla redazione di smascherare Desdemona, una delle dame del programma cacciata da De Filippi a metà stagione. Tuttavia, come lo hanno accusato già gli opinionisti, Armando è stato poco protagonista della scena romantica del programma, tanto che ha interrotto diverse frequentazioni.

Ora, secondo il gossip della rete, Armando Incarnato avrebbe un flirt in corso con una persona, ma farà comunque ritorno nel programma:

"Praticamente Tananai di Uomini e Donne esce da un mesetto con la stessa persona, ma a settembre tornerà in studio e dirà che quest'estate ha frequentato una persona, ma non è andata ahahahah"

Le parole di Venza non hanno avuto alcuna conferma da parte del diretto interessato, ma potrebbe non tardare una sua risposta, dato che, come già in altre occasioni, Armando ha fatto sentire la propria voce e ha rispedito al mittente critiche e accuse.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne