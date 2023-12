Uomini e Donne, segnalazione su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: beccati a baciarsi!

Gossip TV

Arrivano le prime segnalazioni su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, fuori da Uomini e Donne: ecco cosa è successo!

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno mostrato come Alessandro Vicinanza abbia deciso di spostare le sue mire anche su Cristina Tenuta, altro volto noto del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta beccati a baciarsi!

Dopo un primo tentennamento, giustificato dalla dama con il desiderio di non intromettersi nella situazione tra Vicinanza e Roberta Di Padua, tuttavia, Cristina ha ammesso di provare una certa curiosità per il cavaliere e da ciò che rivelano le ultime Anticipazioni sembra che alla fine inizieranno una frequentazione.

La dama ha anche ammesso, nelle puntate che vedremo a gennaio su Canale5, di iniziare a provare un certo trasporto per lui, al di là dell'attrazione fisica e sembra che la loro frequentazione proceda piuttosto bene. Infatti, la coppia di Uomini e Donne è stata sorpresa a Roma a scambiarsi baci appassionati. L'ultima segnalazione è stata divulgata da Deianira Marzano, l'esperta di gossip della rete, che dalla sua pagina Instagram ha ricondiviso un messaggio inviatole da un utente anonimo:

"Cristina e Alessandro erano a Santa Maria delle Mole in un locale di nome Ibba e si baciavano più volte"

L'interesse di Vicinanza per la dama è arrivato in maniera abbastanza inaspettata, sebbene il cavaliere abbia più volte sottolineato di essere tornato nel porgramma di Maria De Filippi per darsi una seconda possibilità e conoscere diverse donne. Infatti, quando Roberta ha ammesso di non sopportare che, dopo i loro trascorsi, lui volesse continuare a dare numeri ad altre ragazze, Vicinanza ci ha tenuto a specificare di non essere tornato solo per lei e, infatti,sembra che oltre a Cristina, stia corteggiando anche Asmaa. Ma dall'ultima segnalazione sopra riportata sembra che tra lui e la bionda dama la frequentazione si stia facendo sempre più seria. Come evolveranno le cose?

