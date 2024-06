Uomini e Donne, Sara Affi Fella si è sposata: tutto sulle nozze dell'ex tronista!

Gossip TV

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, è convolata a nozze con il compagno Francesco Fedato. Ecco tutto quello che è successo nel giorno del fatidico sì!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella è convolata a nozze con il compagno Franceso Fedato. La coppia si è unita in matrimonio domenica 23 giugno e ha condiviso sui social alcuni scatti del lieto evento!

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sono sposati: tutto sulle nozze

Una delle storiche troniste di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha pronunciato il sui fatidico sì con il compagno. Stiamo parlando di Sara Affi Fella, volto noto sui social e sul web a causa della vicenda che la vide coinvolta con l'ex fidanzato Nicola Panico, all'epoca del suo trono classico.

Ma, oggi, Sara è madre di un bambino, Tommaso, nato dall'amore con il compagno Francesco Fedato, che ha sposato ieri, domenica 23 giugno. Le nozze si sono tenute a due mesi di distanza dalla promessa, come avevano annunciato in un video pubblicato sui loro profili Instagram. A portare le fedi della coppia è stato il piccolo Tommaso, nato a settembre del 2020.

Dopo la funzione religiosa, la coppia ha festeggiato alla Tenuta San Domenico, in compagnia di amici ed ex protagonisti del dating show, come Cristian Galella. Tutto l'evento è stato documentato da stories e foto pubblicate sul profilo dell'ex tronista che, per l'occasione, ha scelto di indossare un meraviglioso abito di Galia Lahav. La coppia ha anche pubblicato qualche scato del lieto evento sui social, correndando le foto con la didascalia:

"Finalmente il nostro sì!"

Uomini e Donne, Sara Affi Fella dal ruolo di tronista al matrimonio

Sara Affi Fella è stata una delle troniste più criticate del dating show di Maria De Filippi: dopo la parentesi di Temptation Island, a cui partecipò con il fidanzato di allora, Nicola Panico, la ragazza concluse la relazione con quest'ultimo e decise di trovare il vero amore nel programma di Canale5. Durante il suo percorso nella trasmissione scelse uno dei corteggiatori, Luigi Mastroianni.

Ma la loro storia durò appena una manciata di settimane, prima che si abbattesse un polverone mediatico che sconvolse il mondo del piccolo schermo. Poco dopo la loro uscita da Uomini e Donne e la chiusura estiva della trasmissione, emerse che, in realtà, Sara Affi Fella non aveva mai chiuso la storia con Nicola Panico e avevano continuato a frequentarsi anche durante il suo percorso nella trasmissione.

Le critiche e le polemiche si abbatterono feroci sull'ex tronista, tanto da spingerla a un ritiro forzato dal mondo dei social, su cui era additata come una traditrice e una bugiarda. Solo dopo qualche anno, Sara Affi Fella ha fatto ritorno su Instagram, ritornando al suo lavoro di influencer e cambiando totalmente vita.

Dopo poco che il polverone mediatico si era esaurito, Sara ha conosciuto Francesco Fedato e tra loro è stato immediato il colpo di fulmine. Così, nel 2020 è nato Tommaso e lo scorso anno Fedato le ha chiesto di sposarlo e finalmente la coppia ha potuto coronare il proprio sogno d'amore.

