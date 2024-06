Uomini e Donne, Sara Affi Fella pronta alle nozze con il compagno Francesco Fedato: ecco tutti i dettagli!

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, convolerà presto a nozze con il compagno Francesco Fedato. Ecco tutti i dettagli dell'evento!

L'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Sara Affi Fella convolerà presto a nozze con il compagno Francesco Fedato, da cui ha avuto il figlio Tommaso, nato tre anni fa.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella dal dating show alle nozze con Francesco Fedato

Sara Affi Fella è diventata nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico. Alla fine del docu-reality, Sara chiuse la relazione con Panico e decise di partecipare a un altro programma della Fascino, in onda su Canale5 e condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne. Vi partecipò come tronista e dopo un percorso con diversi corteggiatori scelse Luigi Mastroianni.

Tuttavia, la relazione con il corteggiatore ha brevissima durata - appena qualche settimana - mentre Sara Affi Fella viene travolta da uno scandalo che la porterà ad allontanarsi per molto tempo dalla tv e dal mondo dei social. Emerge, infatti, che la relazione con Nicola Panico non si è mai conclusa, ma che la tronista ha continuato a frequentare Panico anche mentre era tronista. La notizia fa il giro del web e porta Sara Affi Fella a essere vittima della gogna mediatica.

Dopo un periodo di lontananza dal mondo dei social, nel quale ha perso followers e credibilità, Sara è tornata a lavorare come influencer e nel frattempo ha trovato l'amore con Francesco Fedato, da cui ha il figlio Tommaso, nato tre anni fa. Con una romantica proposta di matrimonio, qualche mese fa, il compagno le ha chiesto di sposarla e a breve si celebreranno le nozze tra i due.

Uomini e Donne, tutto sulle nozze di Sara Affi Fella

Con un tenero video con protagonista suo figlio Tommaso, Sara Affi Fella ha condiviso con i followers alcuni dettagli delle sue imminenti nozze, tra cui la data esatta del matrimonio. A portare le fedi all'altare sarà proprio il piccolo Tommaso, nato tre anni fa, e la cerimonia avverrà il 23 giugno:

"La mia mamma e il mio papà si sposano a giugno, il 23. Porto le fedi!"

Circa un mese fa, la coppia si è scambiata la promesse nuziali e ha pubblicato un tenero post sui social, condividendo la gioia di questo primo passo come futuri sposi. Inoltre, qualche giorno fa, l'ex tronista ha svelato alcuni dettagli del suo abito da sposa: con un video pubblicato sul suo account Instagram, infatti, si è mostrata intenta a provare diversi abiti nell'atelier napoletano Celebrity Sposa. Durante le riprese del video Sara Affi Fella ha indossato un lungo abito bianco, interamente ricamato e con un lungo strascico, portando i followers a chiederle se fosse l'abito che aveva scelto.

Ma, come vuole la tradizione, l'ex tronista ha dichiarato che non è quello l'abito che ha intenzione di indossare per le sue nozze, lasciando i followers in trepidante attesa fino al 23 giugno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne