Uomini e Donne, Samuele Carniani ritrova l'amore dopo l'addio a Roberta Giusti!

Gossip TV

Nuovo amore per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Samuele Carniani. Ecco chi ha conquistato il suo cuore dopo l'addio a Roberta Giusti.

I fan di Uomini e Donne ricordano con grande piacere Samuele Carniani, uno dei corteggiatori più amati degli ultimi anni. Il toscano lascò il programma insieme alla tronista Roberta Giusti, vivendo con lei un’appassionata storia d’amore. Poi la rottura improvvisa e ora un nuovo amore, ecco chi ha conquistato il suo cuore.

Uomini e Donne, nuovo amore per Samuele Carniani

Sebbene negli ultimi anni i protagonisti del trono classico non abbiano dato grandi emozioni al pubblico di Uomini e Donne, con love story poco durature e troppo esposte ai social, il pubblico del dating show di Canale 5 ricorda con piacere il percorso della giovane romana Roberta Giusti. La tronista è stata combattuta fino all’ultimo momento tra Luca Salatino e Samuele Carniani, e fu proprio quest’ultimo a trionfare ed essere la scelta di Roberta. Il corteggiatore toscano è amatissimo dal pubblico che ha apprezzato la sua sincerità, trasparenza e umiltà, oltre che il suo aspetto decisamente affascinante.

Roberta e Samuele hanno fatto coppia fissa per ben 18 mesi, vivendo la loro storia d’amore lontano dal gossip e dimostrando di essere molto innamorati nonostante le difficoltà per la relazione a distanza che ogni tanto si facevano sentire. Poi, improvvisamente, i due hanno messo fine alla relazione dando una breve spiegazione ai fan sui social, non volendo mettere in piazza i propri sentimenti. Ora, sembra che per Carniani sia arrivato un nuovo amore, che lo ha portato a voltare definitivamente pagina.

Mentre il pubblico è sempre più dubbioso su Aurora e Tiziana, Samuele ha voluto condividere su Instagram alcuni scatti con la sua nuova fidanzata che si chiama Letizia Palombi ed è una giovane studentessa. Sono arrivati tanti complimenti per la nuova coppia da parte chi ha sperato di vedere nuovamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sorridente e sereno, dal momento che era chiaro che Samuele non avesse vissuto per nulla bene la rottura con Roberta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.