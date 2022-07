Gossip TV

Scontro social tra i due ex di Uomini e Donne. L'ex tronista Samantha Curcio contro l'ex corteggiatore ed ex fidanzato Alessio, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

Samantha Curcio ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con la scelta di Alessio Ceniccola. I due ragazzi sono usciti insieme dal dating show a maggio dello scorso anno ma la relazione ha avuto vita breve e i rapporti sono rimasti piuttosto tesi. Tra Samantha e Alessio c'è stato un nuovo botta e risposta sui social piuttosto velenoso.

Uomini e Donne, Samantha Curcio sbotta contro Alessio Ceniccola: "Ringraziami"

Tutto è iniziato con un video postato dall'ex corteggiatore in cui è apparso in atteggiamenti intimi con Ilaria Melis, ex fidanzata di Joele Milan. Rispondendo alle domande dei follower, Alessio ha chiarato che con Ilaria non c'è alcuna relazione in quanto si è trattato solo di una collaborazione lavorativa. L'ex corteggiatore ha parlato anche di Samantha chiarendo di averla sentita qualche mese fa, di provare affetto e stima nei suoi confronti ma ha anche specificato che è una storia conclusa definitivamente e che non si era innamorato di lei.

A chi ha osservato inoltre che dovrebbe ringraziare la Curcio per essere diventato popolare, Ceniccola ha risposto:

Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne, e non di certo grazie a Samantha. Non devo ringraziare nessuno se non Uomini e Donne.

Una risposta che non è piaciuta a Samantha che ha replicato su Instagram con queste parole:

Vi spiego come funziona Uomini e Donne. Gli autori scelgono le personalità da mettere sul trono. Purtroppo per via del Covid i tronisti hanno dovuto scegliere le persone da conoscere attraverso dei video-provini, per cui mi sono stati fatti vedere dei video e tra questi ho scelto quelli che mi avevano colpita di più, tra questi il mio ex. Ora, io non sono una che dice che mi devi ringraziare. Però se seguiamo la procedura corretta è così. Anche perché le 45 troniste precedenti per le quali avevi scritto non sono state attratte dalla tua persona, però perché dopo un anno dobbiamo arrivare a questo? Per fare hype, per gli articoli? In un anno abbiamo largamente dato dimostrazione di quanto il nostro modo di essere sia diverso.

L'ex tronista ha anche aggiunto che Alessio aveva detto di essersi innamorato di lei, al contrario di ciò che afferma oggi.

Mi ricordano dalla regia la parte dell’innamoramento. Ammettere di aver mentito, non solo a me ma anche ad altre persone.

