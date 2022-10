Uomini e Donne, saltano le puntate del 31 ottobre e del 1° novembre 2022: ecco perché

Gossip TV

Uomini e Donne non va in onda oggi e domani, 31 ottobre e 1° novembre 2022. Ecco perché e cosa ci sarà su Canale 5.

Uomini e Donne si prende due giorni di pausa e non va in onda oggi, 31 ottobre 2022, e domani 1° novembre 2022. L’amato dating show di Canale 5, infatti, lascia il posto nel day-time di Canale 5 a due film in onda in occasione di Halloween e della Festa di Ognissanti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne non va in onda su Canale 5, ecco perché

La nuova stagione di Uomini e Donne sta infiammando il pubblico di Canale 5, soprattutto grazie al quadrilatero amoroso formato da Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Dopo la fine dell’ultima stagione, Riccardo e Ida hanno chiuso per sempre tra un mare di polemiche e la forte sofferenza della dama bresciana, ma il pubblico non è affatto convinto che per lei sia del tutto finita. Secondo molti, infatti, Platano si sarebbe riavvicinata ad Alessandro per fa ingelosire il suo ex, e la conferma starebbe proprio nella reazione disperata e di sfida che Ida ha avuto quando ha scoperto della cena, e del bacio, tra Riccardo e Roberta.

Insomma, la situazione è decisamente intricata e le Anticipazioni ci assicurano che ci saranno ancora molti colpi di scena. Nel frattempo, i fan di Uomini e Donne dovranno arrendersi e attendere ben due giorni prima della messa in onda della nuova puntata: oggi, 31 ottobre 2022, e domani, 1° novembre 2022, il programma di Maria De Filippi non andrà in onda.

Su Canale 5, infatti, andrà in onda oggi alle ore 14.10 il film Inga Lindstrom - Estate a Sommerby, mentre domani alla medesima ora andrà in onda il film Rosamund Pilcher: Tutto può cambiare. Ma non temere, dopo l’interruzione di due giorni per una piccola pausa, Uomini e Donne torna in onda alle 14.45 di mercoledì 2 novembre 2022 con una nuova puntata.

