Uomini e Donne, la disperazione di Ida Platano: nuove lacrime, poi la sfida a Riccardo Guarnieri

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano si commuove poi scatta la discussione con Riccardo Guarnieri.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il ritorno in studio della coppia formata da Caterina e Biagio fa commuovere Ida Platano, portando ad un nuovo scontro con Riccardo Guarnieri. Mentre Gloria Nicoletti aspetta l’uomo giusto, Federica Aversano fa infuriare il corteggiatore Federico.

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime: cosa è successo?

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto e le immagini del matrimonio di Caterina e Biagio, ex protagonisti del Trono Over, che sono convolati a nozze il 5 settembre dopo un colpo di fulmine incredibile nello studio di Maria De Filippi. Le immagini della coppia hanno provocato la forte reazione di Ida Platano, che è scoppiata in lacrime ammettendo di essere alla disperata ricerca dello stesso sentimento. Armando Incarnato tira in ballo Riccardo Guarnieri, chiedendo al cavaliere di inflettere bene sui sentimenti che prova per Ida, dato che se la ama ancora farebbe meglio a smettere di farla soffrire.

Platano, tuttavia, si dice immune alle parole di Riccardo dopo tutto quello che ha passato e Alessandro Vicinanza, chiamato in causa visto che la dama bresciana continua a sembrare coinvolta dal suo ex, si dice certo che Ida abbia superato tutto e sia pronta per il suo di amore. Si passa poi a Gloria Nicoletti, delusa dal cavaliere Angelo che le è sembrato alquanto losco nei suoi riguardi, tanto da scoprire poi in puntata che il romano ha chiesto il numero anche a Cristina senza dirle nulla. Insomma, Gloria non intende continuare perché non riesce proprio a fidarsi viste le basi.

Si passa poi al trono classico con la tronista Federica Aversano, che è uscita in esterna con Giuseppe. Lui ha lasciato il trono over pur di corteggiarla, provando per lei una forte attrazione. L’esterna, tuttavia, non ha trasmesso le giuste vibrazioni a Federica la quale, a malincuore, ha deciso di eliminare Giuseppe. Nel frattempo il corteggiatore Federico, sul quale pende un’incredibile segnalazione, ha lamentato il fatto che Aversano l’abbia lasciato a casa e lei ha spiegato di voler dare modo anche ad altre persone di farsi conoscere, sottolineando che se avesse provato un colpo di fulmine per lui certamente non lo avrebbe lasciato a casa.

