Uomini e Donne, Sabrina Zago torna a commentare la fine del flirt con Gabriele e lancia una stoccata

Gossip TV

Sabrina Zago, protagonista del trono over di Uomini e Donne, parla così della sua conoscenza con Gabriele Padoan: ecco cosa ha rivelato.

Sabrina Zago è una delle grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La sua avventura in questa edizione è iniziata con la conoscenza di Gabriele Padoan, ma purtroppo il flirt non è andato come sperato e la dama si sfoga tra le pagine dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, ammettendo di essere rimasta molto scottata.

Uomini e Donne, Sabrina Zago delusa da Gabriele Padoan

La nuova edizione di Uomini e Donne sta tenendo i fan del dating show di Maria De Filippi con gli occhi incollati allo schermo. Sabrina Zago è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa stagione, anche grazie al flirt naufragato con Gabriele Padoan. La bella dama, che ha un passato burrascoso alle spalle, segnato da un divorzio in giovanissima età e dalla perdita del suo compagno di vita anni dopo, è rimasta molto colpita dal cavaliere veneto. Lo scorso anno, come racconta Sabrina, la sua attenzione era per Marcello Messina, il quale tuttavia non ha mai ricambiato oltre una semplice amicizia, rifiutando anche più volte il suo numero, ma con Gabriele è stato diverso. Dopo averlo notato grazie ad un ballo insieme, infatti, Sabrina lo ha trovato immediatamente interessante al punto da mettersi in gioco totalmente, nonostante le feroci critiche in studio, mosse in particolare da Tina Cipollari.

“Quando ho visto Gabriele ho sentito qualcosa di diverso. Purtroppo ho scontato troppo le sue parole e non ho valutato attentamente la situazione […] Dopo un ballo insieme mi è piaciuto un po’ tutto di lui. Sicuramente il suo modo di parlare, di vestirsi, forse anche il fatto di essere entrami originari del Veneto. Insomma, sentivo di avere qualcosa in comune con lui, purtroppo anche una storia simile alle spalle […] Non ero innamorata, ma ho provato sicuramente qualcosa di bello”.

Insomma, Sabrina ci tiene a sottolineare di non aver provato amore per Gabriele ma di esserci andata vicino. Lui, tuttavia, non ha voluto dare un’esclusiva per il rapporto e questo ha portato la dama ad allontanarsi definitivamente, sopratutto quando Padaon ha parlato di trasporto fisico ma mancanza di sentimenti. Un duro colpo per la dama, che tuttavia sta provando a rimettersi in piedi e conoscere nuovi cavalieri.

Uomini e Donne, Sabrina lancia una stoccata a Gabriele

Dopo una serie di appuntamenti finiti nel migliore dei modi, trascorrendo anche la notte insieme, Sabrina Zago ha ricevuto una bella batosta quando Gabriele Padoan ha ammesso di non condividere i suoi sentimenti. La dama non si è arresa, ripresentandosi alla porta del cavaliere e questo ha suscitato non poche critiche, soprattutto da parte della verace opinionista Tina Cipollari. Secondo quest’ultima, infatti, Zago avrebbe dovuto distaccarsi per tutelarsi invece di rendersi sempre disponibile ma Sabrina non è d’accordo, dal momento che anche le donne possono provare a corteggiare un uomo, senza per questo dover essere messe alla gogna.

“Non mi interessava nessuno e ho voluto seguire i miei sentimenti. Lui mi ha sempre fatto tanti complimenti e apprezzamenti: pensavo fossero sinceri. Volevo provarci fino in fonda, anche perché abbiamo passato bei momenti insieme”.

Sabrina ha descritto così la situazione con Gabriele, facendo presente che dopo tutto quello che è successo fa fatica ad accettare la situazione ma, soprattutto, non riesce più a credere che Padoan sia sincero. La sua sensazione si rivelerà giusta? Nel frattempo le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Sabrina proverà a conoscere altri uomini, ma non andrà avanti per mancanza di interesse, tornando al centro delle critiche di Tina.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.