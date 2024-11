Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani esterna bollente con il cavaliere Fabio

Gossip TV

Oggi, martedì 5 novembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani infuoca gli animi

La registrazione di oggi è inizia con Gemma Galgani che, come ormai consueto, riesce a catalizzare tutta l’attenzione e persino a “scandalizzare” i presenti in studio, creando un momento indimenticabile. La situazione prende una piega inaspettata durante un’esterna con Fabio, dove Gemma decide di lasciarsi andare in un gioco di seduzione audace, quasi provocatorio. Sotto lo sguardo sbigottito degli opinionisti, la dama si toglie le calze, benda Fabio, e lo coinvolge in un’esperienza sensoriale, facendogli assaggiare panna e cioccolata in un’atmosfera decisamente fuori dall’ordinario per il parterre del trono over.

Il parterre continua poi a movimentarsi: tre dame sono scese per conoscere Gabriele, ma lui, dopo un primo incontro, ha deciso di non tenerle, lasciando subito spazio a nuove possibilità. Nel frattempo, Sabrina, che aveva avviato una conoscenza con Francesco, comunica in studio la decisione di chiudere la frequentazione. L’annuncio scatena l’immancabile Tina Cipollari, che non ha risparmiato critiche accese, accusando Sabrina di “usare” gli uomini e di non essere sincera nei confronti degli altri pretendenti. Secondo Tina, se Sabrina ha ancora interesse per Gabriele, non dovrebbe prendere in giro nessuno.

Per quanto riguada il trono classico, non mancano colpi di scena e tensioni. Ieri, infatti, dopo una registrazione particolarmente tesa, Martina De Ioannon ha cercato un confronto con Gianmarco, che aveva lasciato lo studio visibilmente contrariato. Nonostante il tentativo di chiarimento, Gianmarco non si è presentato in puntata, lasciando Martina perplessa. Ciro, noto per le sue opinioni schiette, interviene nella discussione con Martina e chiarisce il suo punto di vista: secondo lui, da questo momento in poi, chi lascia lo studio dovrebbe rimanere fuori. Martina sembra d’accordo e afferma con decisione di non essere più intenzionata a inseguire nessuno.

Durante la puntata, di Alessio Pecorelli non si è parlato, mentre Francesca Sorrentino è uscita in esterna con Gianmarco, l’altro corteggiatore, e la serata sembra essere stata positiva. Tuttavia, la situazione si complica in studio: Paolo, altro pretendente di Francesca, si mostra irritato per la crescente vicinanza tra lei e Gianmarco. Infuriato, Paolo lascia il programma per poi rientrare, lasciando intendere che il suo interesse è tutt’altro che svanito.

Un altro incontro del trono classico ha visto protagonisti Michele Longobardi e Amal protagonisti di un’uscita che, purtroppo, non è decollata. Dopo pochi minuti, Amal ha dichiarato di non avere alcuno stimolo a continuare la conoscenza. In studio, la decisione di Amal di autoeliminarsi sorprende, ma Michele sembra accettare la scelta senza particolari rimpianti.

