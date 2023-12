Uomini e Donne, Sabrina contro Silvio: "Nudo nel mio letto e senza permesso, sei impazzito?!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Sabrina e Silvio sono protagonisti di un momento surreale in studio...Ecco cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne, si parte con il trono over e al centro studio si siede Barbara De Santi che ha deciso di iniziare la sua conoscenza con Federico. Guai in Paradiso per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che decide di chiudere con lui. Silvio e Sabrina hanno avuto qualche problema, ma alla fine decidono di continuare la conoscenza. Durante il trono classico, Cristian non perde occasione per far infuriare Virginia con il suo comportamento.

Uomini e Donne, Roberta chiude con Alessandro: "Non mi sta bene che tu voglia conoscere altre donne"

Barbara si siede al centro dello studio del dating show di Canale5 e dichiara che Federico le piace moltissimo, perché è una persona ironica e piena di belle qualità. Le sue parole sorprendono Gianni, che commenta che non è dalla dama fare così tanti complimenti, ma Barbara dichiara che anche lei è rimasta molto sorpresa. Anche Federico ammette di avere avuto una belle impressione di lei e che per lui la distanza dai rispettivi luoghi in cui vivono non è un problema. Quando però gli opinionisti chiedono se c'è stato un contatto fisico, Federico ammette che sono stati molto vicini, ma Barbara ammette che non l'ha voluto baciare per via sempre della barba, peccato che il cavaliere sia deciso a non assecondarla su questo. Inizia un giocoso battibecco tra i due sulla barba e sembra che tra loro proceda tutto per il meglio.

Si passa a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: dopo una temporanea pace e l'interesse del cavaliere per la dama, sembra però che le cose già non vadano bene, perché Alessandro non vuole limitarsi a conoscere solo lei, ma anche altre donne. Gianni interviene e incolpa Roberta perché sapeva che lui era tornato per rimettersi in gioco ed è evidente che lei sia maggiormente coinvolta. Quando il cavaliere dichiara che l'uscita con Roberta è stata il primo momento di felicità per lui dopo mesi dalla relazione con Ida. Quest'ultima dà ragione a Roberta, scatenando la sorpresa di Tina. Alla fine, Roberta decide di chiudere con Vicinanza perché non accetta le sue condizioni. La dama svela che per mesi, dopo che il cavaliere e Ida erano usciti insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha spiato le storie della coppia con un altro account e che non ha mai potuto rispondere in maniera adatta, perché era ancora nel programma.

Uomini e Donne, Sabrina: "Silvio, non puoi infilarti nudo nel mio letto senza permesso!"

Ancora il trono over protagonista con Silvio al centro studio: il cavaliere ha deciso di chiudere con Sabrina, perché non vuole toglierle la possibilità di conoscere altri cavalieri. Tina esclama che è l'ennesima bugia che viene detta per scaricare una donna. Il cavaliere ammette che lui è molto interessato a lei, ma che la dama aveva lasciato il numero ad altri cavalieri e non sembrava presa da lui, nonostante abbiano parlato molto a cena, ma lui ha bisogno di sapere ccosa prova per lui Sabrina. La dama è abbastanza sorpresa, perché non Silvio non ha dato alcun segno di voler chiudere con lei quella mattina e ciò che prova è una bella sensazione quando sono insieme, ma che lui ha avuto un comportamento ambiguo, perché quando erano in camera di lei perché lei doveva provare un vestito, dopo essere entrata un attimo in bagno, rientrando in stanza si è trovata il cavaliere nudo sotto le coperte! Il cavaliere ammette che non ha apprezzato come si è comportata la dama, ma lei gli rinfaccia che era stato invitato in camera per vedere come le stava un vestito, non perché lui si infilasse nudo, senza permesso, nel suo letto. Inizia una discussione in studio, ma la dama non vorrebbe chiudere, anche se ci sono diversi dubbi su di lui, come la differenza d'età. Così, alla fine decidono di continuare a frequentarsi.

Il trono classico è, invece, sconquassato da Cristian Forti e dalla sua immaturità: dopo aver presentato Valentina a suo padre, Virginia ha lasciato lo studio in lacrime. Il tronista l'ha inseguita e ha rivelato che ha sempre pensato a lei e che per sua madre e sua nonna è lei la scelta perfetta, ma la corteggiatrice è troppo infuriata e amareggiata e va via piangendo. In studio, Cristian cerca di farle capire che lui le darà presto altre dimostrazioni e che la porterà in esterna, deludendo così Valentina, anche se questo è oramai un pattern continuo che il tronista ha adottato.

