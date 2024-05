Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti a Verissimo: "Ci eravamo allontanati molto, poi..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, sabato 18 maggio, ospiti in studio a Verissimo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne. La coppia ha raccontato dei difficili momenti vissuti nella loro storia. Ecco cosa hanno raccontato!

Ospiti in studio a Verissimo, oggi, sabato 18 maggio, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonist del trono classico di Uomini e Donne. Nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, i due erano rispettivamente tronista e corteggiatore e dopo un percorso intenso sono usciti insieme dalla trasmissione. A distanza di 7 anni da quel momento, hanno raccontato come hanno affrontato i momenti più difficili del loro rapporto.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: "Ci eravamo allontanati, ma ora..."

A breve Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggeranno il loro anniversario: ben sette anni di storia, definiti "bellissimi" da entrambi, nonostante i momenti negativi vissuti. Anche di quelli, ammette l'ex tronista, è grata, perché hanno permesso loro di capire quanto è importante la loro famiglia e la loro unione.

Silvia Toffanin ha mostrato loro un video riepilogativo del percorso a Uomini e Donne: lì, Rosa Perrotta era tronista del trono classico e Pietro Tartaglione uno dei suoi corteggiatori. Dopo averlo scelto, Rosa è partita per L'Isola dei Famosi e al suo ritorno è arrivata anche la proposta di matrimonio, nonostante i due si conoscessero solo da 8 mesi. La decisione di sposarsi, inizialmente, non era piaciuta molto all'ex tronista:

" Mi sono arrabbiata perché volevo mi desse più tempo, che lo facesse in privato, che lui capisse come stessi io realmente. Poi ci siamo reinnamorati, gli è bastato poco per riconquistarmi, ero ancora scossa dall’esperienza."

Rosa Perrotta ha anche ammesso che con la nascita di Ethan, il loro primo figlio, la loro unione come coppia ha subito degli scossoni. Il desiderio di essere un'ottima madre per il figlio, una perfetta compagna e lavoratrice l'ha portata però ad allontanare inconsapevolmente Pietro:

"Qualche falla la ho avuta. In quel momento non potevo essere mamma perfetta, perfetta compagna, perfetta nel lavoro. Ero tanto centrata su mio figlio.Uscivamo dalla pandemia, il trasferimento a Milano. Ci siamo allontanati per un periodo."

Uomini e Donne, i due ex protagonisti del dating show ospiti a Verissimo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno anche raccontato com'è stato superare la prima crisi come coppia: l'ex corteggiatore ha ammesso che per lui non era facile diventare padre, mentre ha sempre visto l'ex tronista più pronta di lui. Perrotta ha anche raccontato che la prima crisi tra loro è stata superata perché è stata lei a fare il primo passo:

"Sono una persona estremamente orgogliosa, in sette anni è stata la prima volta che ho fatto un passo verso di lui."

Subito dopo è nato il piccolo Achille: una seconda gravidanza che li ha visti più pronti alla genitorialità, vissuta in maniera più leggera e con meno inciampi. Da questi momenti difficili, la coppia ha compreso che l'amore per i figli è qualcosa che andrà al di là di tutto e li unirà sempre e, almeno per Rosa Perrotta, questo sentimento le deriva dall'esempio dei suoi genitori e dalla serenità famigliare respirata in casa.

