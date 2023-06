Uomini e Donne, Rosa Perrotta e il conto salatissimo: 150 euro per toast e piadine!

Gossip TV

Sul web, l'ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha fatto parlare di sé per il conto salato che ha dovuto pagare per toast e piadine. Ecco cosa è successo.

In occasione di un weekend di relax con tutta la famiglia, l'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, è stata protagonista di una vicenda insolita, che ha scatenato qualche polemica sui social.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e il conto salatissimo per un pranzo a base di piadine e toast

In vacanza a Lugano con il marito Pietro Tartaglione - con cui ha festeggiato 6 anni di matrimonio - e i figli a Lugano, Rosa Perrotta si è trovata a pranzare in un locale del posto, nella piazza centrale della città: lì, hanno ordinato piadine, un maxitoast, due club sandwich, dell'ananas e qualche bibita. Nulla di insolito, se non fosse che, quando è arrivato il conto, Perrotta è rimasta visibilmente sorpresa.

Il costo di un pranzo a base di questi semplici piatti era, infatti, esorbitante, a detta dell'ex tronista: per questo pasto con toast e piadine, l'intera famiglia ha speso 150 euro!. Una cifra che per Perrotta era davvero esagerata, tanto che ha deciso di condividere sui social, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, lo scontrino incriminato. Molti dei followers si sono trovati d'accordo con l'ex tronista nel ritenere che il conto fosse davvero salato, mentre altri hanno dichiarato che non è poi una cifra così elevata considerato anche il posto in cui si trovavano.

