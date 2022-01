Uomini e Donne, Luca Salatino non è la scelta di Roberta Giusti: il gesto di Maria De Filippi fa discutere

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, assistiamo alla scelta della tronista Roberta Giusti. Dopo un percorso emozionante con Luca Salatino e Samuele Carniani, la romana ha scelto di lasciare il programma con il corteggiatore toscano.

Uomini e Donne: Roberta Giusti dice addio a Luca Salatino

La puntata di Uomini e Donne è incentrata sulla scelta della tronista Roberta Giusti. La romana ha intrapreso il suo percorso, scegliendo di concentrarsi sin da subito su Samuele Carniani e Luca Salatino. Vengono mostrati i momenti più belli con entrambi i corteggiatori, che prendono posto al cento dello studio davanti a Roberta, visibilmente emozionata. Vengono mostrate le esterne della tronista con Luca e Samuele, con i quali Giusti ha trascorso una giornata intera. Gianni Sperti confessa di protendere per il corteggiatore toscano, ma sente di dover fare i complimenti ad entrambi per il loro percorso.

I presenti sono molto confusi sulla scelta di Roberta, perché la tronista è stata bene con entrambi durante l’ultima esterna, e con entrambi sembra essere molto a suo agio, ma pendono a favore di Luca. La romana ci tiene a salutare tutti e ringraziare Maria per la possibilità ricevuta con la voce rotta dal pianto. Sedutasi sulle iconiche sedie rosse al centro dello studio, Roberta chiede di far entrare Luca. “È stato un percorso di alti e bassi, abbiamo vissuto tutto appieno, ci sono stati tanti scontri. Si è creato un legame che è difficile da spiegare a parole, ho imparato tanto da te […] Ti auguro di trovare qualcuno che ti ami all’infinito”, ha dichiarato Giusti in lacrime, comunicando a Luca che non è lui la sua scelta. Il romano è molto amareggiato, ma pensa sia giusto che la tronista abbia seguito il suo cuore. Prima di lasciare lo studio, Salatino riceve un biglietto dalla De Filippi, che chiede al corteggiatore di leggerlo in camerino.

Tocca a Samuele Carniani prendere posto davanti a Roberta: "Il percorso è stato strano con te, mi sei arrivato lasciando vedere una parte di me che non si vedeva da tempo. Ci sono state volte in cui il percorso lo hai mandato avanti tu, nonostante ti avessi messo in dubbio. L'unica volta che sei andato via, senza fare scenate, hai fatto un rumore enorme". La puntata si interrompe così e vedremo la scelta domani!

