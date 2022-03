Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: "Ci amiamo alla follia"

Gossip TV

Samuele e Roberta svelano come procede la loro storia d'amore dopo la scelta a Uomini e Donne.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani procede a gonfie vele. A rivelarlo sono stati i diretti interessati che, intervistati dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, hanno commentato anche il trono di Luca Salatino.

La rivelazione di Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne

"Questi primi mesi sono andati anche meglio del previsto, di come ci aspettavamo" ha dichiarato Roberta rivelando come vanno le cose con Samuele a distanza di alcuni mesi dalla scelta a Uomini e Donne "Praticamente stiamo convivendo, lui sta quasi sempre da me a Roma". A farle eco l'ex corteggiatore: "Il fatto che io abbia lasciato la Toscana per stare con lei, e che lei stia per lasciare le sue amiche con cui vive per me… ecco, questa forse è un’altra cosa bellissima".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato un retroscena riguardante il giorno della scelta: "La sera stessa siamo tornati a casa mia, subito dopo la scelta. C’erano le mie amiche con cui vivo con i loro fidanzati, mia sorella con il fidanzato, i cugini… Poi abbiamo parlato tanto, chiacchierato per ore e ore. C’erano tante cose che non sapevamo l’uno dell’altra, c’era la voglia di scoprirci. Ma il tempo è volato [...] Il momento più bello? Quando ci siamo detti 'Ti amo' per la prima volta. E quando abbiamo deciso di convivere". "Per ora il progetto più concreto è una casa per noi due" ha aggiunto Samuele.

Impossibile non parlare del trono di Luca. Se Samuele ha ammesso di non seguirlo, Roberta ha confessato: "Io ogni tanto lo guardo. È agli inizi con tutte, non vedo nulla di troppo avviato e non vedo lui troppo preso da nessuna, almeno per ora [...] Soraia mi piace, a pelle più di Lilli. La vedo carina, con una bella testa".

